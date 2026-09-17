Piyasalar nefesini tuttu! Bakan Şimşek başkanlığındaki kritik toplantı başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığının dün duyurduğu Finansal İstikrar Komitesi toplantısı başladı. Bakanlık, 16 Eylül 2026 tarihli açıklamasında toplantının bugün gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Bakanlığın duyurusunda, "Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00'de toplanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Şimşek başkanlığında saat 08.00'de başlayan toplantı devam ederken, finansal piyasalardaki son gelişmeler masaya yatırılıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ TOPLANTIDAN ÇIKACAK MESAJLARDA

Finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirilen kritik toplantı yakından takip ediliyor. Piyasaların gözü, toplantının tamamlanmasının ardından ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara ve verilecek mesajlara çevrildi.

KOMİTE 14 EYLÜL'DE DE TOPLANMIŞTI

Finansal İstikrar Komitesi, 14 Eylül'de de Mehmet Şimşek başkanlığında bir toplantı gerçekleştirmişti. Söz konusu toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınmıştı.

Bakanlık, toplantının ardından finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü bildirmişti. Böylece Komite, yalnızca üç gün sonra finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yeniden bir araya geldi.

22 MAYIS'TA DA PİYASALAR MASAYA YATIRILMIŞTI

Komite, 22 Mayıs'taki toplantısında ise yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkilerini ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmişti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, finansal piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceği belirtilmişti.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE KİMLER VAR?

Mevzuata göre Finansal İstikrar Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) başkanlarından oluşuyor.

Komitenin temel amacı, finansal sistemdeki kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdüm sağlanması.