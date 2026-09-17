Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan karar şoke etti

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Michael Olise ile eski partneri arasındaki nafaka davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Olise'nin eski partnerinin talep ettiği rakam ile mahkemenin belirlediği miktar arasındaki büyük fark dikkat çekti.

AYLIK 60 BİN EURO NAFAKA İSTEDİ

Olise'nin eski partneri, çocuklarının masraflarını gerekçe göstererek yıldız futbolcudan aylık 60 bin euro nafaka talep etti.

MAHKEME 836 EUROYA HÜKMETTİ

Alman mahkemesi ise 60 bin euroluk talebi kabul etmedi. Mahkeme, Michael Olise'nin ödeyeceği nafaka miktarını aylık 836 euro olarak belirledi.

GEREKÇE: NAFAKA ÇOCUĞUN MASRAFLARI İÇİN

Kararda, nafakanın çocuğun ihtiyaç ve masraflarını karşılamak amacı taşıdığı, annenin lüks bir hayat sürmesini sağlamak için olmadığı belirtildi.

Özet: Bayern Münihli Michael Olise'nin eski partneri aylık 60 bin euro nafaka talep ederken Alman mahkemesi, ödenecek miktarı 836 euro olarak belirledi.