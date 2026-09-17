Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan karar şoke etti - Son Dakika
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Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan karar şoke etti

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Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan karar şoke etti
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Bayern Münih forması giyen Michael Olise'nin eski partneri, çocuklarının masrafları için aylık 60 bin euro nafaka talep etti. Alman mahkemesi ise bu talebi kabul etmeyerek nafaka miktarını 836 euro olarak belirledi. Kararın gerekçesinde nafakanın çocuğun masrafları için olduğu belirtildi.

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Michael Olise ile eski partneri arasındaki nafaka davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Olise'nin eski partnerinin talep ettiği rakam ile mahkemenin belirlediği miktar arasındaki büyük fark dikkat çekti.

AYLIK 60 BİN EURO NAFAKA İSTEDİ

Olise'nin eski partneri, çocuklarının masraflarını gerekçe göstererek yıldız futbolcudan aylık 60 bin euro nafaka talep etti.

Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan karar şoke etti

MAHKEME 836 EUROYA HÜKMETTİ

Alman mahkemesi ise 60 bin euroluk talebi kabul etmedi. Mahkeme, Michael Olise'nin ödeyeceği nafaka miktarını aylık 836 euro olarak belirledi.

Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan karar şoke etti

GEREKÇE: NAFAKA ÇOCUĞUN MASRAFLARI İÇİN

Kararda, nafakanın çocuğun ihtiyaç ve masraflarını karşılamak amacı taşıdığı, annenin lüks bir hayat sürmesini sağlamak için olmadığı belirtildi.

Özet: Bayern Münihli Michael Olise'nin eski partneri aylık 60 bin euro nafaka talep ederken Alman mahkemesi, ödenecek miktarı 836 euro olarak belirledi.

Bayern MünihSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Akay kayhan Akay kayhan:
    gavurların mahkemeleri bizden daha adaletli 8 1 Yanıtla
  • Ahmet1998* Ahmet1998*:
    tebrikler çok yerinde bir karar 5 0 Yanıtla
  • hn9q65vc7n hn9q65vc7n:
    bizden de böyle adalet bekliyoruz nafaka çocuklar için verilir gönderim mahkemesine bak bir de bizimkilere bak işte adalet budur 2 0 Yanıtla
  • dogu bulut dogu bulut:
    aynı kararları Türkiye'de de bekliyoruz saçma sapan nafakalar 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan karar şoke etti - Son Dakika
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