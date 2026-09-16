Sudan\'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Batı Kordofan bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, enkaz altında kalanların bulunduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

MADENDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Facia, Batı Kordofan'daki El-Nuhud kasabasının kuzeyinde bulunan altın madeninde meydana geldi. Yerel kaynaklara göre madendeki kuyuların çökmesi sonucu çok sayıda işçi enkaz altında kaldı.

EN AZ 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre en az 60 madenci yaşamını yitirdi. Bölgede kurtarma çalışmalarının yetersiz ekipman nedeniyle güçlükle yürütüldüğü, bazı kişilerin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

BÖLGE RSF'NİN KONTROLÜNDE

Batı Kordofan'ın önemli bölümleri, Sudan ordusuyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolünde bulunuyor. Bölgede geleneksel yöntemlerle yapılan altın madenciliği önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.