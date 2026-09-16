Sudan'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti

Sudan\'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın Batı Kordofan bölgesindeki El-Nuhud kasabası yakınlarındaki altın madeninde göçük meydana geldi ve yerel kaynaklara göre en az 60 kişi hayatını kaybetti. Kaynaklar can kaybının artabileceğini belirtirken, RSF kontrolündeki bölgede altın madenciliği önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.

Sudan'ın Batı Kordofan bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, enkaz altında kalanların bulunduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

MADENDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Facia, Batı Kordofan'daki El-Nuhud kasabasının kuzeyinde bulunan altın madeninde meydana geldi. Yerel kaynaklara göre madendeki kuyuların çökmesi sonucu çok sayıda işçi enkaz altında kaldı.

EN AZ 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre en az 60 madenci yaşamını yitirdi. Bölgede kurtarma çalışmalarının yetersiz ekipman nedeniyle güçlükle yürütüldüğü, bazı kişilerin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

BÖLGE RSF'NİN KONTROLÜNDE

Batı Kordofan'ın önemli bölümleri, Sudan ordusuyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolünde bulunuyor. Bölgede geleneksel yöntemlerle yapılan altın madenciliği önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, 3. Sayfa, Sudan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sudan'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:22:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement