Sudan'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti
Sudan'ın Batı Kordofan bölgesindeki El-Nuhud kasabası yakınlarındaki altın madeninde göçük meydana geldi ve yerel kaynaklara göre en az 60 kişi hayatını kaybetti. Kaynaklar can kaybının artabileceğini belirtirken, RSF kontrolündeki bölgede altın madenciliği önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor.
Sudan'ın Batı Kordofan bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, enkaz altında kalanların bulunduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
MADENDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ
Facia, Batı Kordofan'daki El-Nuhud kasabasının kuzeyinde bulunan altın madeninde meydana geldi. Yerel kaynaklara göre madendeki kuyuların çökmesi sonucu çok sayıda işçi enkaz altında kaldı.
EN AZ 60 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk belirlemelere göre en az 60 madenci yaşamını yitirdi. Bölgede kurtarma çalışmalarının yetersiz ekipman nedeniyle güçlükle yürütüldüğü, bazı kişilerin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
BÖLGE RSF'NİN KONTROLÜNDE
Batı Kordofan'ın önemli bölümleri, Sudan ordusuyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) kontrolünde bulunuyor. Bölgede geleneksel yöntemlerle yapılan altın madenciliği önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sudan'da altın madeninde göçük can aldı, en az 60 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?