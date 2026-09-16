Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu - Son Dakika
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Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

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Formula 1 ve FIA, 2027 sezonunun 24 yarışlık takvimini açıkladı. Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, 2021'in ardından 6 yıl sonra yeniden Formula 1 heyecanına ev sahipliği yapacak. İstanbul Park'ın takvimdeki yeri, FIA pist homologasyonunun tamamlanmasına bağlı olacak.

Formula 1'de 2027 sezonunun yarış takvimi belli oldu. Toplam 24 yarışın gerçekleştirileceği sezonda uzun süredir beklenen Türkiye Grand Prix de takvimde yer aldı.

TÜRKİYE GP 1-3 EKİM'DE

Takvimin 17. ayağı olarak planlanan Türkiye Grand Prix, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. İstanbul'daki yarış, Azerbaycan ve Singapur Grand Prix'lerinin arasında gerçekleştirilecek. Türkiye böylece 2021 sezonundan sonra ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

2031'E KADAR İSTANBUL PARK

Türkiye Grand Prix için daha önce 5 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Planlamaya göre İstanbul Park, 2027'den 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alacak. İstanbul Park'ın 2027 takvimindeki yerinin FIA pist homologasyonunun tamamlanmasına bağlı olduğu belirtildi.

Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

“YARIŞ TAKVİMİNİN AÇIKLANMASIYLA BİZ DE VİTES YÜKSELTİYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, takvimin açıklanmasının FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 hazırlıkları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Formula 1® yarış takviminin açıklanmasıyla birlikte, biz de hazırlıklarımızda vites yükseltiyoruz. Önümüzdeki süreçte İstanbul’un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve yaşam tarzını Formula 1®’in küresel etkisiyle buluşturan önemli projeleri hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak üzere önemli adımlar atıyoruz. Amacımız başarılı bir FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027 organizasyonu ile spor turizmini canlandırmak ve şehrin ekonomisine katkıda bulunmak.”

Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

“TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları için bir destinasyon olarak konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye artık yalnızca uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan değil, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının adresi olan bir ülkedir. FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2027’de bunun en güçlü örneklerinden biri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz güçlü spor altyapımız ve büyük organizasyon tecrübemizle, İstanbul’da tüm dünyaya yakışır bir Formula 1® deneyimi yaşatacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak hazırız ve bu büyük organizasyonu heyecanla bekliyoruz.”

İSTANBUL PARK'TA 10. YARIŞ OLACAK

Formula 1'e ilk kez 2005 yılında ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta bugüne kadar 9 Grand Prix düzenlendi. 2027 yarışı gerçekleşmesi halinde pist, 10. kez Formula 1 Grand Prix'sine sahne olacak.

İstanbul Park'taki son Formula 1 yarışını 2021 yılında Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı. Lewis Hamilton ise 2020'de İstanbul'da yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

SEZON BAHREYN'DE BAŞLAYACAK

2027 Formula 1 sezonu, 12-14 Mart tarihlerindeki Bahreyn Grand Prix ile başlayacak. Sezonun son yarışı ise 10-12 Aralık tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Beş kıtada ve 22 ülkede düzenlenecek 24 yarışın yanı sıra Sprint hafta sonlarının sayısının da 6'dan 10'a çıkarılması planlanıyor.

Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu - Son Dakika

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