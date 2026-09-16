ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı
ABD’nin Los Angeles kentinde meydana gelen bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopterinin henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
ABD'nin Los Angeles kentinde bir otobüs kazasını görüntüleyen haber helikopteri, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
KAZAYI GÖRÜNTÜLERKEN DÜŞTÜ
Olay, Los Angeles'ın San Fernando Vadisi'ndeki Chatsworth bölgesinde meydana geldi. Yerel basında yer alan bilgilere göre bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopteri, yerel saatle 18.57 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Helikopterin düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, Los Angeles İtfaiye Departmanı olay yerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Helikopterin neden düştüğü henüz belirlenemezken Los Angeles polisi, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
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