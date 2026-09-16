ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin Los Angeles kentinde meydana gelen bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopterinin henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir otobüs kazasını görüntüleyen haber helikopteri, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

KAZAYI GÖRÜNTÜLERKEN DÜŞTÜ

Olay, Los Angeles'ın San Fernando Vadisi'ndeki Chatsworth bölgesinde meydana geldi. Yerel basında yer alan bilgilere göre bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopteri, yerel saatle 18.57 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterin düşmesinin ardından bölgede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, Los Angeles İtfaiye Departmanı olay yerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Helikopterin neden düştüğü henüz belirlenemezken Los Angeles polisi, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Acil Durum, Havacılık, 3. Sayfa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

08:40
Arda Güler, Mourinho’yu bin pişman etti Real Madrid’i galibiyete taşıdı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı
08:38
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
08:25
Kadir İnanır’ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor Yüklü mirasının sahibi belli olacak
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak
07:51
MİT’ten “Aydo Yazılım“ şirketine operasyon Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında
MİT'ten "Aydo Yazılım" şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında
07:32
Döner, sucuk, köfte Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak
07:15
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu “Öcalan’a villa verilecek“ iddiasına yanıt
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan'a villa verilecek" iddiasına yanıt
03:35
Mekke’ye İHA saldırısı O anlar kamerada
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
23:17
İstanbul’da pes dedirten görüntü Sokakta çırılçıplak dolaştı
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı
23:06
Trump’tan İsrail’e dev savaş paketi 40 bin bomba gönderilecek
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 08:48:04. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement