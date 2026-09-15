Afyonkarahisar- Fuhuş operasyonunda aracı ve mağdurun annesi tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suça sürüklenen ve yaşı küçük kişileri yüksek gelir vaadiyle kandırarak fuhşa teşvik eden U.K. isimli şahsı adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda takibe aldı. "Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada, şüphelinin yasa dışı faaliyetleri teknik ve fiziki takip yöntemleriyle adım adım izlendi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayın arkasındaki kan donduran detaylar gün yüzüne çıkarıldı.

KİRLİ PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin incelemeleri, fuhşa sürüklenen mağdur çocuk M.B.Ö.'nün annesi Ö.T.'nin de bu suça ortak olduğunu ortaya koydu. Şüpheli U.K.'nin, farklı tarihlerde anne Ö.T.'nin hesabına para aktardığı belirlendi. Annenin, çocuğunun maruz kaldığı durumu bilmesine rağmen haksız gelir elde etmek amacıyla bu istismara göz yumduğu tespit edildi.

Elde edilen kesin delillerin ardından harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla U.K. ve Ö.T.'yi kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli U.K. ve vicdansız anne, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.