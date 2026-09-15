Afyonkarahisar- Fuhuş operasyonunda aracı ve mağdurun annesi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar- Fuhuş operasyonunda aracı ve mağdurun annesi tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFYONKARAHİSAR'da fuhşa aracılık ettiği belirlenen şüpheli ile mağdur çocuğun fuhşa zorlanmasına göz yumduğu ve bu yolla haksız kazanç sağladığı belirlenen anne yakalanarak, tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suça sürüklenen ve yaşı küçük kişileri yüksek gelir vaadiyle kandırarak fuhşa teşvik eden U.K. isimli şahsı adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda takibe aldı. "Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada, şüphelinin yasa dışı faaliyetleri teknik ve fiziki takip yöntemleriyle adım adım izlendi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayın arkasındaki kan donduran detaylar gün yüzüne çıkarıldı.

KİRLİ PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin incelemeleri, fuhşa sürüklenen mağdur çocuk M.B.Ö.'nün annesi Ö.T.'nin de bu suça ortak olduğunu ortaya koydu. Şüpheli U.K.'nin, farklı tarihlerde anne Ö.T.'nin hesabına para aktardığı belirlendi. Annenin, çocuğunun maruz kaldığı durumu bilmesine rağmen haksız gelir elde etmek amacıyla bu istismara göz yumduğu tespit edildi.

Elde edilen kesin delillerin ardından harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla U.K. ve Ö.T.'yi kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli U.K. ve vicdansız anne, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Afyon, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar- Fuhuş operasyonunda aracı ve mağdurun annesi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS’de derece yapan mezununa Togg hediye etti Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti
84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu 84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu
17 yaşındaki Tuana’nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu 17 yaşındaki Tuana'nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
Gelibolu’da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu
Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:34
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 12:05:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar- Fuhuş operasyonunda aracı ve mağdurun annesi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement