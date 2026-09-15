Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü - Son Dakika
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Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü

Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü
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Afyonkarahisar'da bir doktor, aynı hastanede psikolog olarak görev yapan kadın doktor ile tartıştı. Psikoloğun hastaneye gelen kocası, eşiyle tartışan doktoru dövdü. Saldırgan gözaltına alınırken taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Afyonkarahisar'da bir doktor, aynı hastanede psikolog olarak görev yapan kadının kocası tarafından dövüldü. Hastane içinde meyana gelen olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İKİ DOKTOR TARTIŞTI, BİRİNİN KOCASI DİĞERİNİ DÖVDÜ

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolog doktor H.M. ile doktor K.P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.M.'nin eşi olduğu belirtilen şahıs, karısının yanında hastane içerisinde doktor K.P.'ye saldırarak darp etti. 

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimliği yöneticileri açıklama yapmaktan kaçınarak, soruları cevapsız bıraktı. 

"BU BİR 'SAĞLIKTA ŞİDDET' OLAYI DEĞİL"

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe ise olayın 'sağlıkta şiddet' ile ilgili olmadığı ve tamamen kişisel meselelerden kaynaklandığını kaydederek, bu yüzden olaya müdahil olmadıklarını ifade etti.

Öte yandan, olaya karışan tarafların karşılıklı olarak bir birlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü - Son Dakika

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