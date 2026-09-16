İş insanı Hamdi Akın\'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İstanbul'dan Libya'nın Misrata kentine uçan ve iniş sırasında pistten çıkarak alev alan Türkiye tescilli özel jet kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şoke eden bir detay ortaya çıktı.

İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKARAK ALEV ALDI

14 Eylül Pazartesi günü Misrata Havalimanı'nda meydana gelen olayda, İstanbul'dan kalkan TC-AKF kuyruk numaralı Cessna 680A Citation Latitude tipi özel jet, iniş manevrası yaptığı sırada pistten çıkarak alev topuna döndü. Uçuş sırasında içerisinde yolcu bulunmayan uçakta görevli iki pilot ve bir kabin memurundan oluşan üç kişilik mürettebat, alevler içinde kalan jetten herhangi bir yara almadan kurtulmayı başardı. Olayın hemen ardından itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, mürettebat tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı ve Misrata Havalimanı geçici bir süreliğine hava trafiğine kapatıldı.

LİBYALI SİYASİLERİ TÜRKİYE'YE TAŞIYACAKTI

Kazaya karışan özel jetin sefer amacı da soruşturma dosyasıyla birlikte netlik kazandı. Uçağın, Misrata'dan aralarında Trablus merkezli Savunma Bakan Yardımcısı Abdüsselam Zubi'nin kardeşi Muhammed Zubi'nin de bulunduğu üç önemli Libyalı siyasi figürü VIP yolcu statüsünde alarak Türkiye'ye getirmek üzere bölgeye gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle planlanan bu yeni uçuş gerçekleşemezken, olası bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI: İKİ PİLOT DA CEZAEVİNDE

Kazanın ardından Libya Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada mürettebat üzerinde kapsamlı adli ve tıbbi incelemeler yapıldı. Yapılan testler sonucunda, uçuşu gerçekleştiren pilot ve yardımcı pilotun olay anında alkollü olduğu resmi olarak belirlendi. Bu vahim bulgunun ardından her iki havacı da soruşturmanın selameti açısından tutuklanarak cezaevine konuldu. Mürettebatın Türk vatandaşı olduğu yönünde uluslararası basına yansıyan haberlere karşın, Libya makamları pilotların milliyetlerine dair henüz resmi bir doğrulama yapmadı. Kazanın tüm detaylarını ve kesin nedenini belirlemeye yönelik adli tahkikat devam ediyor.