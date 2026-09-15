Yetişkin film yıldızı evde ölü bulundu! Ölmeden önce eski sevgilisini suçlamış

Japonya'da yetişkin film sektörünün tanınan isimlerinden Hana Kuraki'nin ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 25 yaşındaki Kuraki'nin cansız bedeni, Tokyo'nun Kabukicho bölgesindeki bir dairede arkadaşı tarafından bulundu. Kuraki'nin ajansı ölümünü doğrularken, yetkili makamlar ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bazı yayınlarda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDA ÇARPICI SUÇLAMALAR

Kuraki'nin ölümünden önce eski sevgilisi Shota Taira ile ciddi sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Kuraki'ye ait olduğu belirtilen ancak resmi makamlarca doğrulanmayan bir notta, Taira'nın Kasım 2025'te evine girerek değerli eşyalarını çaldığı ve kendisine şiddet uyguladığı iddiaları yer aldı. Taira'nın Aralık ayında darp olayıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı da dış basına yansıdı.

OTOMOBİLLE SÜRÜKLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Dosyadaki en dikkat çekici iddia ise Haziran ayında yaşanan olayla ilgili. Kuraki'nin eski sevgilisinden ayrılmasının ardından Taira'nın evine gelerek iki telefonunu aldığı öne sürüldü. Kuraki'nin onu durdurmaya çalıştığı sırada Taira'nın kullandığı Maybach marka otomobille hareket ettiği ve genç kadının araç tarafından sürüklenerek yüzü ile çenesinden ağır şekilde yaralandığı iddia edildi. Bu anlatımın polis tarafından doğrulandığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

“TRAFİK KAZASI” DİYEREK ARA VERMİŞTİ

Kuraki, haziran ayında yüzü ve çenesinden yaralandığı bir trafik kazası geçirdiğini açıklayarak kariyerine geçici olarak ara verdiğini duyurmuştu. Ölümünün ardından ortaya atılan iddialar ise söz konusu yaralanmaların eski sevgilisiyle yaşadığı olay sırasında meydana gelmiş olabileceği tartışmasını beraberinde getirdi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Kuraki'nin intihar ettiği yönünde haberler yayılsa da Japon makamları ölüm nedenini henüz resmi olarak doğrulamadı. Kuraki'yi tanıyan bir işletme sahibi de ölümün ardından ortaya atılan söylenti ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Taira'nın ise Kuraki'nin ölümüyle ilgili kamuoyuna yansıyan bir açıklaması bulunmuyor.