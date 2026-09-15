16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil - Son Dakika
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16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil

16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil
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İngiltere'de 30 yaşındaki eski beden eğitimi öğretmeni Bronwen James, 16 yaşındaki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu. İki kız öğrenciye yönelik cinsel suçlamaları da kabul eden James'in öğrencileriyle Snapchat üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen eski öğretmenin cezası ocak ayında açıklanacak.

İngiltere'de eski beden eğitimi öğretmeni Bronwen James'in öğrencileriyle yaşadığı ilişkiler mahkemeye taşındı. 30 yaşındaki James, Southampton'daki Bitterne Park School'da görev yaptığı dönemde 16 yaşındaki erkek öğrencisine yönelik üç ayrı "güven konumundaki kişinin çocukla cinsel faaliyeti" suçundan Winchester Crown Court'ta suçlu bulundu.

ÖĞRENCİSİYLE SNAPCHAT'TEN YAZIŞTI

Mahkemede aktarılan bilgilere göre James ile 16 yaşındaki öğrenci arasındaki yakınlaşma sınıfta başladı. İkili daha sonra Snapchat üzerinden mesajlaşmaya başladı. James'in öğrencisini arabasıyla aldığı, birlikte vakit geçirdikten sonra evine götürdüğü ve burada birden fazla kez cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi. Öğrenci polise verdiği ifadede yaşananları daha sonra "grooming" olarak değerlendirdiğini söyledi.

James'in öğrenciye kendisini sevdiğini söylediği ve onunla birlikte başka bir yere taşınmak istediğini dile getirdiği de mahkemeye yansıdı. İlişki, başka bir öğrencinin ikili arasındaki mesajları bir öğretmene göstermesiyle ortaya çıktı.

İKİ KIZ ÖĞRENCİYLE İLGİLİ SUÇLAMALARI DA KABUL ETTİ

Dava sırasında James'in yalnızca erkek öğrenciyle ilgili suçlardan yargılanmadığı ortaya çıktı. Eski öğretmen, 13 ve 14 yaşlarındayken iletişim kurmaya başladığı iki kız öğrenciye yönelik cinsel suçlarla bağlantılı suçlamaları daha önce kabul etti. Dosyada çocukla cinsel faaliyet, çocukla cinsel iletişim ve uygunsuz görüntü oluşturma suçları da yer aldı.

Savcılık, James'in öğretmenlik konumundan yararlanarak öğrencilerin güvenini istismar ettiğini ve davranışlarının uzun süreli bir örüntü oluşturduğunu belirtti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bronwen James, 14 Eylül'deki duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, eski öğretmenin cezasının 15 Ocak 2027'de açıklanmasına karar verdi

İngiltere, Snapchat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İngiltere 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil - Son Dakika

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