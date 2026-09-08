Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı - Son Dakika
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Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından hakkında adli kontrol kararı verilen sürücü Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan 4 yaşındaki Elif Mavi toprağa verilirken babasının küçük kızına son kez sarılması yürekleri dağladı.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta 4 Eylül günü meydana gelen olayda, F.A.B. (40) idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı. Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kadın sürücü Fatoş, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına aynı gün itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; kamera görüntüleri, kaza tespit ve muayene tutanakları ile bilirkişi raporları doğrultusunda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan sürücü Fatoş A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı

BABANIN SON KEZ KIZINA SARILMASI YÜREK DAĞLADI

Aileyi yıkan ölüm sonrası küçük kızını toprağa veren bananın kızına son kez sarılması yürekleri dağladı. Baba Fatih Avli yaptığı paylaşımda kızına son kez sarıldığı anları paylaşarak, "1 gün önce doğum gününü kutladığım kızımı toprağa verdim. Bize bu acıyı yaşatanlar evinde ailesiyle. Zoruma gidiyor…" ifadeleri kullandı.

Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bilal kurt bilal kurt:
    Allah ailesine yardım etsin çok zor 4 0 Yanıtla
  • ahmet telli ahmet telli:
    Allah sabırlar versin kıyamam kuzum benim meleğim ?? 1 0 Yanıtla
  • Serhat Karaçay Serhat Karaçay:
    Allah sabır versin. Allah kimseyi evladıyla sınamasın (amin ) Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
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