Son Dakika Odunpazarı Haberleri

- 18:07 Eskişehir'de Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu ve yapılan kontrollerde 558 gram bonzai ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi.
- 17:29 Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Alp, yaptığı konuşmada mahalleye yapılacak yatırımlardan bahsetti ve destek istedi.
- 14:58 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Cumhur Yürüyüşü Gerçekleştirdi
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde düzenlenen 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da eşlik etti. Yürüyüş, mahalle sakinleri ve partililerin katılımıyla gerçekleşti ve lise alanında sona erdi. Alp, yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap ederek, lise inşaatının başlayacağını duyurdu ve Emek Mahallesi'ne daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi.
- 11:35 AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ve Özkan Alp ile 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve partililerle birlikte 'Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Hatipoğlu, yürüyüş sırasında vatandaşlarla buluşarak desteklerini istedi.
- 28.03.2024 Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde İftar Programı Düzenledi
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde düzenlediği iftar programında mahalle sakinleri ile iftar yaptı. Alp, iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarını dinledi ve destek istedi.
- 28.03.2024 Ramazan ayında Enderun Usulü Teravih Nazamazı Gökmeydan Camii'nde kılındı
Eskişehir, Odunpazarı Müftülüğü Ramazan Ayı Enderun Usulü Teravih Namazı, 'Kur'an Ziyafeti ve İrşad Programı' Gökmeydan Camii'nde gerçekleşti. Okunan Kuran-ı Kerim ve ilahilerden sonra Odunpazarı ilçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, cemaate hitap etti. Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Selçuk Arap farklı makamlarla kıldırdığı teravih namazına, il Müftülüğü Yunus Emre ilahi korosu eşlik etti.
- 28.03.2024 Özkan Alp: Belediye çalışanları işlerini kaybetmeyecek
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, belediye çalışanlarının işlerini kaybedecekleri iddialarına yanıt verdi. Alp, çalışanlara seslenerek gönül kırmaya değil, hizmet etmeye geldiğini belirtti. Ayrıca, mevcut yönetimin çalışanları korkutmaya ve baskı kurmaya devam ettiği iddialarını da reddetti. Alp, belediye çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarının olduğunu da söyledi.
- 27.03.2024 Meral Akşener, Eskişehir'de esnaf ziyaretinde bulundu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Aydın ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Emine Edizgil için destek istedi.
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- 27.03.2024 Eskişehir'deki Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Esnaf, Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin Saatlerinin Düzenlenmesini İstiyor
Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Esnaf, bu kararın kendilerine büyük sıkıntılar yaşattığını ve yeni seçilecek belediye başkanlarından çözüm bulmalarını istiyor.
- 26.03.2024 AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, kentte ziyaretlerde bulundu
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
- 26.03.2024 Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden anne-kıza destek
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ilçesinde çıkan yangında evini, ağılını ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden anne-kızın yanında yer alıyor. Büyükşehir ekipleri, ağılın yeniden yaparken, aileye 30 gebe koyun ve 2 koç hibe ediyor.
- 26.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, İş İnsanlarıyla İftarda Buluştu
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı Fahri Ünlü'nün düzenlediği iftarda iş insanlarıyla bir araya geldi. Alp, konuşmasında birlik ve beraberlik içinde hoşgörü ve barışın temellerini atacaklarını vurgulayarak, farklılıkların zenginlik olduğunu belirtti.
- 26.03.2024 Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde İftar Programı Düzenledi
Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe müftülükleri engelli koordinatörlükleri ile hayırseverlerin katkılarıyla Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde engelli vatandaşlar ve yakınları için iftar programı düzenledi. Programa İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl ve ilçe engelli koordinatörleri, Engelli kurslarında eğitim veren öğreticiler, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı. İftar sonrası Osmanlı şerbeti ve geleneksel ikramlar yapıldı. Programa katılan engelli vatandaşlar ve yakınları programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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- 25.03.2024 Genç Sporcular Mihriye Hatun Camiinde Teravih Namazında Buluştu
Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Tamer Arık refakatinde genç sporcular, Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Mihriye Hatun Camiinde teravih namazında bir araya geldi. Din Görevlisi Lütfi Avcı tarafından yönlendirilen namaz sonrasında sporculara ikramlarda bulunuldu. Odunpazarı Müftülüğü, genç sporculara milli ve manevi değerlerine sahip olmaları için dua etti.
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- 25.03.2024 Kepez Belediyespor Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon oldu
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 2. Lig finalinde Kepez Belediyespor, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Kepez Belediyespor, gelecek sezon THF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
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- 23.03.2024 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: Türkiye'nin ekonomisi batmış durumda
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen söyleşide Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını dile getirerek, kadınların siyasete ve sivil toplum örgütlerine daha çok katılmasını istedi.
- 22.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Dershaneler Sokağı'nda Mahalle Sakinleri ve Esnaflarla Buluştu
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'de Dershaneler Sokağı olarak da bilinen sokaklarda mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek sorunları ve görüşleri dinledi. Alp, çocukların ve gençlerin Odunpazarı'nda en iyi şartları hak ettiklerini belirtti.
- 21.03.2024 Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde yapılacak olan 32 derslikli okulun ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde yapılacak olan 32 derslikli okulun ihale sürecinin tamamlandığını ve en kısa sürede yapımına başlanacağını duyurdu.
- 20.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Mahallelerde ve Sanayi Bölgesinde Vatandaşlarla Buluştu
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Büyükdere ve Gültepe Mahallesi sakinleriyle buluşmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti. Alp, sanayi bölgesinin Odunpazarı'nın ekonomik kalkınmasında önemli olduğunu belirterek, kadınlar ve çalışanlar için fırsatlar sunacağını ve temel hizmetlerin eksikliklerini çözeceğini söyledi.
- 20.03.2024 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükdere, Gültepe, Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Başkan Kurt, vatandaşlarla yakından ilgilenerek, halini hatırını sordu ve fotoğraf çektirdi.
- 20.03.2024 Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, yaz sezonundan umutlu
Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, kış aylarının durgun geçmesinin ardından işlerin hareketlenmesiyle umutlu bir yaz sezonu bekliyor. Turistlerin ilgisini çeken bölgede, lületaşı, çi börek ve met helvası gibi ürünlere yoğun talep olduğu belirtiliyor. Esnaf, Ramazan Bayramı'ndan sonra bölgedeki yoğunluğun artmasını bekliyor.
- 19.03.2024 AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Kazım Kurt'un vizyon projelerini eleştirdi
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt'un 2024-2029 dönemine yönelik açıkladığı vizyon projelerine eleştiride bulundu. Sezer, Kurt'un deprem riskine ve kentsel dönüşüm ihtiyacına yeterince önem vermediğini belirtti.
- 19.03.2024 Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Ziyaretlerine Devam Ediyor
Seçim çalışmaları çerçevesinde yoğun şekilde ziyaretlerine devam eden Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Belediye Meclis Üyesi Adayı Metin Öztürk ile ziyaret ettiği Karacahöyük, Yassıhöyük, Yürükkaracaören ve Kireç mahallelerinde coşkuyla karşılandı.
- 19.03.2024 Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nden Çanakkale programı
Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi, 'Dönmeyi Düşünmediler' adlı program ile Çanakkale destanını anlattı. Programda şiirler, destanlar okundu ve türküler seslendirildi. Başkan Kurt, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın önemine vurgu yaptı.
- 18.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, semt pazarını ziyaret etti
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret etti. Esnaf, Odunpazarı Belediyesinden 71 Evler Mahallesi'nde semt pazarı yerine kapalı pazar alanı istediklerini ancak ısrarla Belediye Başkanı Kazım Kurt'un semt pazarı kurduğunu belirtti. Pazarcı esnafı, 100. Yıl Kültür Merkezi'nin arkasına yapılan pazar yerinin kendilerine sorulmadan belediye tarafından kültür merkezinin çevresinde yapıldığını ve son 4 yılda pazar yeri devirlerine izin verilmemesinin kasıtlı bir karar olduğu görüşünü savundu. Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Alp, sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve çözüm için 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tüm mahallelerimizde sıkıntılar aynı, nereye, hangi pazara gitsek pazarcımızın isyanı Odunpazarı Belediyesinin yapmış olduğu haksiz uygulamalar. 31 Mart'tan sonra sorunları bilerek, pazarcı esnafımızı dinleyerek, öncelikle hak kayıplarını ortadan kaldırarak işe başlayacağız. Odunpazarı halkı ve pazarcı esnafı, sokaklara ve açık alanlara kurulan pazar yerlerinden daha fazlasını hak ediyor. Kapalı pazar yerleri yaparak ham vatandaşımızı hem esnafımızı mutlu edeceğiz. Yazın ve kışın koşullarına uygun, düzenli, çöp ve koku sorunu yaşatmadan rahat ve konforlu bir ortam sunacağız. Odunpazarı halkı ve esnafı bu hizmeti hak ediyor. Çalışmak için geliyorum ve çok çalışacağım.' Pazaryeri devirlerine de değinen Alp, 'Ekmek parasının peşinde olan pazarcı esnafımızın devrilerinin açılmaması yanlış bir tutumdur ve kimsenin keyfi davranışlarla başkalarının ekmeği ile oynama hakkı yoktur. Göreve geldiğim ilk gün pazar yeri devirleri ile ilgili sıkıntıyı çözeceğime ve devirlerin önünü açacağıma söz veriyorum.' ifadesini kullandı.
- 18.03.2024 Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde Esnafla Buluştu
Seçim çalışmaları kapsamında Yenikent Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret eden Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışacaklarını belirtti.
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- 18.03.2024 Özkan Alp: Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız
Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, ilçede spor tesisleri ihtiyacına ilişkin, 'Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız.' dedi. Alp, bölgede spor tesislerine duyulan ihtiyacın farkında olduğunu belirterek, gençlerin başarılarını ödüllendirmek ve spor hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için altyapı tesisleri inşa etmek gerektiğini vurguladı. Odunpazarı'nda sporu ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılacak projeler hayata geçireceğini ifade eden Alp, genç sporculara başarılar diledi ve toplumun her kesimiyle birlikte çalışacaklarını belirtti.
- 17.03.2024 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan Çanakkale mesajı
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çanakkale 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. Kurt, yurt sevgisinin ve dayanışmanın üst düzeye çıktığı Çanakkale Deniz Zaferi'yle, özgürlük ve bağımsızlığın, bölünmez bütünlüğün korunması için kararlılıkla mücadele edileceği ve birlik içinde yurdun her karış toprağının savunulacağının bir kez daha kanıtlandığına dikkat çekti.
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- 16.03.2024 Eskişehir'de İstiklal Marşı ve Çanakkale etkinlikleri düzenlendi
Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğü'nde yapılan etkinliklerde ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma, lise öğrencileri arasında resim yapma yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
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- 14.03.2024 AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi'nde iftara katıldı
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Emek Mahallesi'nde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı Barış Toprak tarafından verilen iftara katıldı. Hatipoğlu, katılımcılara hitap ederek, seçim çalışmalarının iyi gittiğini ve son iki haftada daha da çok çalışacaklarını belirtti. Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Hatipoğlu, desteklerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.
- 13.03.2024 Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak projelerini açıkladı
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, katıldığı televizyon programında projelerini açıkladı. Alp, Odunpazarı'nın sorunlarına odaklanmayı ve çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Rant yerine halk için kentsel dönüşüm, teleferik ve bisiklet yolu gibi projeleri hayata geçireceğini açıkladı.
- 13.03.2024 75. Yıl Mahallesi'nde binlerce kişiye iftar yemeğinde buluştu
Eskişehir'de 4 mahallede de biner kişilik sabit iftar çadırları açan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ramazan ayı boyunca mahallelerde yapacağı iftar programının ilkini 75. Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirdi.
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- 11.03.2024 Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Doğu ve Güneydoğu kültürünü yaşatan derneklerle buluştu
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de Doğu ve Güneydoğu kültürünü yaşatan derneklerin üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlar, birlik, beraberlik ve uyum içinde yaşadıklarını vurguladı.
- 11.03.2024 Eskişehir'de Çankaya Mahallesi'nde Yollar ve Kaldırımlar Yapılmıyor
Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır kaldırım ve asfalt yollarının yapılmadığını belirterek sıkıntılarını AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'e iletti. Mahalle sakinleri, imar sorunu, ulaşım eksikliği, çöp sorunu ve sokak hayvanları gibi sorunların çözülmesi için destek istedi.
- 11.03.2024 AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a eleştiride bulundu
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un belediye çalışanlarını kendi seçim kampanyasında kullandığı iddialarına ilişkin eleştiride bulundu. Sezer, Kurt'un belediyenin kaynaklarını ve memurlarını kullanarak seçim kampanyasını yürüttüğünü belirtti ve bu durumun devlet memurlarının tarafsızlığı ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.
- 10.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Pankartlarına Saldırı
Eskişehir'de AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolara yapıştırılan pankartlarına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.
- 10.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, projelerini televizyon kanalında açıklayacak
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya gelerek projelerini açıklayacaklarını duyurdu. Alp, Eskişehir'in büyümesiyle birlikte ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmayı hedeflediklerini belirtti.
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- 10.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alp, seçim kampanyalarına Yunus Emre'nin 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' sözünden hareketle başladıklarını söyledi. Odunpazarı ilçesindeki sorunlara değinen Alp, kentsel dönüşüm, temizlik, su fiyatları ve ulaşım gibi konulara çözüm getirecek projeler hazırladıklarını belirtti.
- 9.03.2024 Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi'nin 8 Mart etkinliğine katıldı
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Alp, sağlık alanında emek veren kadınlarla bir araya gelerek desteklerini ifade etti.
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- 8.03.2024 Eskişehir'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin her bir tarafında çalıştığını ve mevcut yönetimin Orhangazi Mahallesi'ne yatırım yapmadığını belirtti. Hatipoğlu ayrıca, kadın hakları ve sahipsiz hayvanlar konusunda da çözümler sunarak seçim vaatlerini dile getirdi.
- 8.03.2024 Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, 'Bugün, kadınlarımızın sadece bir gün değil, her gün takdir edilmesi gereken muhteşem varlıklar olduklarını hatırlamak için bir fırsat' sözleriyle kutladı.
- 7.03.2024 Tepebaşı ve Odunpazarı Belediye Başkanları Eskişehirspor Kulübünü Ziyaret Etti
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
- 7.03.2024 Odunpazarı Belediye Başkanı Kadın Çalışanlara 8 Mart'ta Tatil İlan Etti
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarına tam gün izin verdiğini açıkladı. Başkan Kurt, kadın emeğinin görünmediğini ve kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, bu sorunların aşılması için mücadele gerektiğini vurguladı.
- 6.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesinde Dönüşüm Projesini Anlattı
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent mahallesinde gerçekleştirilecek dönüşüm projesi hakkında konuştu. Alp, depremlere dayanıklı, modern özelliklere sahip binalarla mahalle sakinlerini tanıştıracağını ve dönüşümün herkesin oturduğu binada gerçekleştirileceğini belirtti. Yenikent'in görünümünün ada bazında değişeceğini vurgulayan Alp, sürecin 3 bin 416 daire sahibiyle birlikte ilerleyeceğini söyledi. Dönüşümün ardından Yenikent'te kapalı otoparklar, spor salonları, süpermarketler ve yüzme havuzu gibi olanaklar bulunacağını ifade eden Alp, vatandaşlara ekonomik yük getirmeden kentsel dönüşüm sürecini başlatacaklarını dile getirdi. Alp, mevcut yerel yönetimin Yenikent'in geleceğini düşünmediğini belirterek, halk için kentsel dönüşüm yapacaklarını ve Yenikent'i hak ettiği geleceğe taşıyacaklarını söyledi.
- 5.03.2024 AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı, Belediye Başkanı'nın Seçim Harcamalarını Eleştiriyor
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçim çalışmalarında belediyenin bütçesini kullanmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Sezer, Kurt'un belediye kaynaklarını ve imkanlarını neye dayanarak kendi seçim propagandası için harcadığını izah etmesi gerektiğini belirtti. Sezer ayrıca, Kurt'un milyonlarca lira harcayarak şehrin sokaklarına seçim ilanları astığını ve bu durumun vatandaşların tepkisine neden olduğunu ifade etti. Sezer, Kurt'un isminin ve portresinin belediye kaynaklarıyla resmi araçlara asılmasını da eleştirerek, bu harcamaların incelenmesi gerektiğini vurguladı.
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- 4.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Emek ve 71 Evler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek seçim çalışmalarına devam etti. Alp, mahalle sakinlerine hitap ederek, mahallelerin sorunlarını bildiklerini ve 31 Mart'tan sonra hemen çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Alp, vatandaşların taleplerini dinleyerek, eşit hizmet götüreceklerini ve belediyenin hizmet etmek için olduğunu vurguladı.
- 3.03.2024 Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gelecek dönem projelerini tanıttı
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gelecek dönem projelerini kamuoyuna tanıttı. Başkan Ataç, “Bu seçimi alacağız. Nasıl alacağız? Büyükşehir’de Ayşe Ünlüce, Odunpazarı’nda Kazım Kurt. Bu 3’lüyü kimse deviremez. Sevgili dostlar, şu manzara zaten diyor ki, bitti artık bu iş. Yolumuz açık olsun” dedi.
- 3.03.2024 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emeklilere 2008 düzenlemesini ortadan kaldıracağını ve emeklilerin payını artıracağını söyledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen mitingde emeklilere yönelik vaatlerde bulundu. Özdağ, emeklilere 2008 düzenlemesini ortadan kaldıracağını ve Türkiye'nin kalkınma hızından aldıkları payı yüzde 100'e çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, 31 Mart seçimlerinde Zafer Partisi'ne verilecek her oy ile Anayasanın değiştirilemeyecek maddelerini savunacaklarını belirtti.
- 3.03.2024 Eskişehir'de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Eskişehir'in sorunlarını dile getirdiklerini ve çözüm önerileri sunduklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp'le birlikte ilçede gençlik merkezleri ve ücretsiz kreşler açacaklarını vurguladı.
- 3.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Tarihi Odunpazarı Bölgesinde Vatandaşlarla Buluştu
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, tarihi Odunpazarı bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Alp, bölgenin turizm açısından önemini vurgulayarak, teleferik projesiyle bölgeye değer katacaklarını belirtti.
- 2.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu Ziyaret Etti
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek, spor ve tesisleşme konularında bilgi aldı. Alp, amatör spor kulüplerine destek sözü vererek, sahalar ve spor tesisleri yapılması için çalışacağını belirtti.
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- 1.03.2024 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek vatandaşların derdini dinledi. Başkan Kurt, esnafla sohbet etti, hayırlı işler temennisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.
- 1.03.2024 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Küçük Çiftçilere Sıvı Gübre Desteği Verdi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçilere sıvı gübre desteği sağladı. Çiftçi Kayıt Sistemi belgeli 100 dönüm altı tarlası olan küçük ölçekli çiftçilere yönelik yapılan çalışma kapsamında sıvı gübreler teslim edildi.
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- 1.03.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve vatandaşlarla buluştu. Alp, hastane personeliyle sohbet edip, hastalara moral verdi.
- 1.03.2024 Eskişehir'de Hafızlık Yarışması Düzenlendi
Eskişehir Odunpazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan Hakan Aslan, Fatma Yıldırım ve Sevda Ertuğral, il seçmelerinde ilçeyi temsil etme hakkı kazandılar. Odunpazarı Müftülüğü, birincileri tebrik ederek, yarışmaya katılan herkesin Kur'an-ı Kerim'den ve yolundan ayrılmamasını temenni etti.
- 29.02.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Ihlamurkent Mahallesi'nde Ziyaretler Gerçekleştirdi
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Ihlamurkent Mahallesi'nde esnaf, muhtarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Alp, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek, projelerinin hazır olduğunu ve seçilmesi durumunda Odunpazarı için güzel işler yapacağını belirtti. Ziyaretten memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise Alp'e teşekkür etti. Alp, ilçedeki tüm mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını ve Odunpazarı'nın 85 mahallesine eşit hizmet sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.
- 29.02.2024 Özkan Alp Ihlamurkent Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi Açılışında Ziyaretlerde Bulundu
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Ihlamurkent Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi açılışı sonrası mahallede esnaf, muhtarlık ve hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Alp, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm için çalışacaklarını belirtti.
- 28.02.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan, Alp Emek Mahallesi'ne yapılacak olan 32 Derslikli Lisenin ihale süreçlerini yakından takip ediyor
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde yapılacak olan 32 derslikli lisenin ihale sürecini yakından takip ettiğini söyledi. Alp, gençler ve çocukların eğitimine öncelik verdiğini belirtti.
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- 27.02.2024 AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir OSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti
AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların çalışanlarını ziyaret etti. Alp, ziyaretinde ulaşım sorununa değinerek, tüm Odunpazarı ve Eskişehir'in birlik olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Odunpazarı'nı Türkiye'nin en yaşanılabilir ilçesi yapmanın mümkün olduğunu belirtti ve destek istedi.
- 27.02.2024 Eskişehir'de tavuk ürünleri satan iş yerinde patlama
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı ve içerideki ürünler zarar gördü. Polis ve doğal gaz şirketi ekipleri olay yerine sevk edildi. Patlamanın neden olduğu hasar, çevredeki otomobillere de zarar verdi. Basın mensuplarıyla yaşanan tartışmaya polis müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 26.02.2024 Odunpazarı Belediyesi Şükrü Saban Yol Koşusu Düzenliyor
Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile Eskişehirli milli atlet Şükrü Saban adına yol koşusu düzenleyecek. Yarışma 10 Mart'ta gerçekleştirilecek ve küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.
- 26.02.2024 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencileriyle bir kafede buluşarak gençlerin ihtiyaçlarını ve fikirlerini dinledi. Alp, gençlerin Odunpazarı'nda yaşamını geliştirmek için projelere destek vereceğini söyledi.