Eskişehir Odunpazarı'nda tombalada 40 kişiye 464 bin 160 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda tombalada 40 kişiye 464 bin 160 lira ceza kesildi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tombala oynatılan bir binanın bodrum katına düzenlenen operasyonda 40 kişi yakalandı ve toplam 464 bin 160 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı, iş yerinin mühürlenmesi için süreç başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye toplam 464 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir binanın bodrum katında tombala oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bazı kişilerin çatı katından kaçmaya ve tombalaya ilişkin delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Adresteki aramalarda, 40 kişi yakalandı, çekiliş topları ve oyun kartları ele geçirildi.

Ekipler, tombala oynayan 40 kişiye kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 464 bin 160 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sorumluları M.G. ve R.Z. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı, iş yerinin mühürlenmesi için gerekli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda tombalada 40 kişiye 464 bin 160 lira ceza kesildi - Son Dakika
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