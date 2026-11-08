Eskişehir'de patenli şahıs kamyonet kasasına tutunup hızla ilerlerken görüntülendi - Son Dakika
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Eskişehir'de patenli şahıs kamyonet kasasına tutunup hızla ilerlerken görüntülendi

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Eskişehir\'de patenli şahıs kamyonet kasasına tutunup hızla ilerlerken görüntülendi
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Eskişehir\'de patenli şahıs kamyonet kasasına tutunup hızla ilerlerken görüntülendi
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Eskişehir Odunpazarı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak patenle hızla ilerleyen şahıs trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı; sürücünün tepkisi üzerine şahıs kamyonetin kasasını bırakıp yoldan ayrıldı.

Eskişehir'de Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak patenle hızla ilerleyen şahıs hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atarken, o anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yoğun trafik akışının olduğu sol şeritte, hızla ilerleyen bir kamyonetin arkasına tutunan patenli şahıs, trafikteki herkesin şaşkın bakışları arasında tehlikeli bir yolculuk yaptı. Kamyonetin arkasında yüksek hızla süratle ilerleyen şahsın bu tehlikeli akrobasisi, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durumun tehlikesini fark eden motosiklet sürücüsünün tepki gösterdiği, bunun üzerine patenli şahsın pikabın kasasını bırakarak yoldan ayrıldığı görüldü. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli anlar 'pes' dedirtti.

Kaynak: İHA
MotosikletOdunpazarıEskişehirOtomobil3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

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