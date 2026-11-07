Eskişehirspor-Kepezspor maçına giden taraftarlar için ring seferleri başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirspor ile Kepezspor arasında oynanacak mücadele öncesinde taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Eskişehirspor'un bugün saat 15.30'da Kepezspor ile karşılaşacağı maç için taraftarlara özel toplu taşıma hizmeti verilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar için saat 13.30 itibarıyla Odunpazarı Alaaddin Parkı'ndan Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu'na doğrudan ring otobüs seferleri gerçekleştirilecek.