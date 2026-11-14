Eskişehir Odunpazarı'nda ölü bulunan 35 yaşındaki kişinin ölümü şüpheli değerlendirildi - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda ölü bulunan 35 yaşındaki kişinin ölümü şüpheli değerlendirildi

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Eskişehir Odunpazarı\'nda ölü bulunan 35 yaşındaki kişinin ölümü şüpheli değerlendirildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tek başına yaşayan 35 yaşındaki bir kişi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Kötü koku ihbarı üzerine eve giren ekipler kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve ölüm şüpheli değerlendirilerek otopsi için hastane morguna gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 35 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, tek başına yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Turaç Kızıltanlı'yı hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Kızıltanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adrese gelen belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, Kızıltanlı'nın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cenaze otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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