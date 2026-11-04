Eskişehir Odunpazarı'nda Kurşunlu Külliyesi boşaltıldı, 400 eser kayıt altına alındı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda Kurşunlu Külliyesi boşaltıldı, 400 eser kayıt altına alındı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda Kurşunlu Külliyesi boşaltıldı, 400 eser kayıt altına alındı
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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tebligatının ardından Kurşunlu Külliyesi'ni boşalttı; Odunpazarı Kaymakamlığı külliyenin kapılarını kilitledi. Bu sırada 400 sanat eseri kayıt altına alındı; kursiyerler ve usta eğiticiler eşyalarını topladı.

Haber: MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün gönderdiği tebligatın ardından Kurşunlu Külliyesi'ni boşalttı. Odunpazarı Kaymakamlığı, Külliye'nin kapısına kilit vurdu.

Mahkemenin kararını beklemek üzere 30 Ekim'de  tahliyeyi durduran Odunpazarı Kaymakamlığı, 2 Kasım'da yeni bir yazıyla Kurşunlu Külliyesi'nin 3 Kasım Salı saat 11.00'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilmesini istedi.

Bunun üzerine YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Emine Cevahir Çalıkuşu ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Külliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından kursiyerler ve usta eğiticiler, Külliye içindeki eşyalarını boşaltırken, Külliye'nin simgesi minik kedi Prens de kapıda kaldı. Prens, uzun süre Kurşunlu Külliyesi'nin kapısından ayrılmadı.

"NEDEN ACELE ŞEKİLDE BOŞALTILIYOR?"

Külliye'nin neden acele şekilde boşaltılmak istendiğini soran Çalıkuşu, şunları kaydetti:

"1525 yılından beri kapıları açık Kurşunlu Külliyesi'nin, 2004'den bugüne, varlığına ve özüne yakışır şekilde kullanımına karşın; bugün, kamu yararını, halkı, sanatı, külliyede mevcut kültür varlıklarını düşünmeyen, kara propaganda ve oldubittiyle, mahkeme kararını dahi beklemeden Külliye'yi tahliye edeceğini belirten bir yaklaşım ile karşı karşıyayız. Külliye'nin kapısından soruyoruz: Bu aceleniz nedendir? Külliyenin kullanımı için iktidara yakın kişilere, vakıflara sözler mi verilmiştir? Külliye'nin tahliyesinin arkasında acele şekilde bir devir planı mı var? Tahliyenin durdurulmasını talep eden Odunpazarı Belediyesi'nin yürütmenin durdurulması talepleri hakkında mahkemece henüz olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemişken ve esnaf odaları, sanat dernekleri, meslek birlikleri, Külliye çalışanları, Eskişehir halkı günlerdir Külliyeye yönelik dava konusu tasarrufa isyan etmişken, bunları hiçe sayarak, Kurşunlu Külliyesi'nde alelacele tahliyenin sağlanması çalışmanızın sebebi nedir? Kamu yararını gözeterek tahliyenin durdurulduğunu açıkladıktan sonra, hangi gerekçe ile kamu yararında değişiklik yaşanmıştır ve tahliyenin derhal gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır? İki karar arasında geçen 48 saat içinde neler yaşanmıştır, biz bilmiyoruz, belediye bilmiyor, Eskişehir halkı bilmiyor, Kurşunlu Külliyesi de bilmiyor."

"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Çalıkuşu, konunun takipçisi olacağını ifade ederek, "Külliyeyi ve orada biriktirilen değerleri, eserleri dernek, vakıf maskesi arkasına gizlenen yapıların yuvası yapmanıza ya da yaşayan tarihi yapıyı, önceki olumsuz örneklerde olduğu gibi mezbeleliğe çevirmenize asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, "Vakıflar Kanunu'na eklenen madde, bize beş yıl daha kiracı olma hakkı tanımıştır. Bu hakkımızı kullanmak amacıyla yaptığımız başvuru ise ne Vakıflar tarafından ne de idare mahkemesince dikkate alınmakta, sonuçlandırılmadan bekletilmektedir. Açıkça kanuna aykırı olan bu durum karşısında yapılacak uygulama, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Burası kapanacak, burada çalışan insanlar işsiz kalacak, burada faaliyet gösteren esnafın ticari yaşamı ciddi sıkıntıya girecektir. Ancak asıl mesele bundan çok daha büyüktür. Kültürü, sanatı ve tarihi mirası korumakla yükümlü olan Vakıflar ve Kültür Bakanlığı'nın buraya ilişkin nasıl bir planı olduğu belli değildir. Açıkça sormak istiyorum: Burayı ne yapacaksınız? Şu karşıdaki alan gibi mi yapacaksınız? Dedem Korkut Parkı gibi mi? Hatboyu gibi mi? Kanlıkavak Göleti'ndeki mesire alanı gibi mi?" diye konuştu.

TUTANAK İMZALANMADI

Kurşunlu Külliyesi'ne gelen Odunpazarı Kaymakamlığı yetkilileri Külliye içine girerek alanı incelemek istedi. Odunpazarı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Kaptan'ı Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç karşıladı. Tutanak tutma krizinin yaşandığı incelemede Emre Genç ve belediye yetkilileri, tutanağa imza atmayacaklarını fakat bir örneğini istediklerini ifade etti. Külliye içinde 400 sanat eserinin bulunduğunu söyleyen Emre Genç, eserlerin tek tek kayıt altına alınmasını talep etti. Bunun üzerine polis kameraları, belediye ve kaymakamlık görevlileri tek tek eserleri video çekimi eşliğinde kayıt altına aldı.

KURSİYERLER VE USTA EĞİTMEBLER EŞYALARINI TOPLADI

Tahliye kararının ardından sabah saatlerinde Kurşunlu Külliyesi'ne gelen kursiyerler ve usta eğiticiler, Külliye'deki eşyalarını boşalttı.

Tüm birimlerin boşaltılmasının ardından Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin kapıları kilitlendi. Alan derin bir sessizliğe bürünürken, tahliyenin en duygusal karesi kapı önünde yaşandı. Külliye personelinin ve kursiyerlerin uzun süredir elleriyle beslediği, Külliye'nin simgelerinden olan "Prens" isimli kedi, kilitlenen tarihi kapının önünden bir an olsun ayrılmadı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir Odunpazarı'nda Kurşunlu Külliyesi boşaltıldı, 400 eser kayıt altına alındı - Son Dakika
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