Eskişehir\'de tek başına yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Turaç Kızılkanlı ölü bulundu

Eskişehir'de tek başına yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Turaç Kızılkanlı ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 7'nci kattaki daireden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, tek başına yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Turaç Kızılkanlı'yı hareketsiz buldu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
ESKİŞEHİR'de Ahmet Turaç Kızılkanlı (35) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın 7'nci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartmandakiler ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, tek başına yaşayan Ahmet Turaç Kızılkanlı'yı hareketsiz halde buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Kızılkanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Turaç Kızılkanlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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