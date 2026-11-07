Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil bisikletle çarpıştı, çocuk yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobil bisikletle çarpıştı, çocuk yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda otomobil bisikletle çarpıştı, çocuk yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı\'nda otomobil bisikletle çarpıştı, çocuk yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin bisikletle çarpıştığı kazada bisikletten düşen çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de otomobilin bisiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin bisiklet ile çarpışması sonucu bisikletten düşen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelÇocukKazaSon Dakika

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