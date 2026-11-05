Eskişehir'de şantiyede sahiplenilen yavru kedi Zıpzıp çizgi film izliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de şantiyede sahiplenilen yavru kedi Zıpzıp çizgi film izliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de şantiyede sahiplenilen yavru kedi Zıpzıp çizgi film izliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki şantiyede çaycılık yapan Serpil Yüksel, annesinin bıraktığı yavru kediyi Zıpzıp adıyla sahiplendi. Telefonundan açılan dizi ve Tom ve Jerry gibi çizgi filmleri izleyen Zıpzıp, bu haliyle görenleri şaşırtıyor.

Eskişehir'deki bir şantiyede çaycılık yapan Serpil Yüksel'in sahiplendiği yavru kedi, cep telefonundan açılan çizgi filmleri dikkatle izleyerek görenleri şaşırtıyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'ndeki şantiyede çalışan çaycı Serpil Yüksel, annesi tarafından şantiyeye bırakılan yavru bir kediyi sahiplendi. Kısa sürede Serpil Yüksel'in kokusuna ve ilgi odağına alışan yavru kedi, sahibinin telefonundan dizi ve çizgi film izleme alışkanlığı kazandı. Yüksel'in çağırmasıyla masanın üzerine gelen ve cep telefonunda açılan Tom ve Jerry gibi çizgi filmleri izleyen sevimli kedi, görenlerin ilgisini çekiyor.

"Ben bardakları yıkarken masada duran telefondan dizi izliyordu"

Kedinin sahiplenilme sürecini ve bu ilginç alışkanlığının nasıl başladığını anlatan Serpil Yüksel, "Annesi getirdi bıraktı, geri götürecek diye düşündüm. Baktım gelen giden olmadı, annesi de götürmedi. Ben de aldım ve eğitmeye başladım. Tabii devamlı benim yanımda duruyordu. Ona hep 'Zıpzıp' derdik çünkü sürekli ayaklarımıza dolanıyordu. Ayaklarımıza dolanınca adını Zıpzıp koyduk. Benim odama geliyordu. Orada bir yeleğim vardı; o yeleği altına attım, kokladı. Zaten benim kokuma alışmıştı. Ben bardakları yıkarken masanın üzerinde duran telefonumdan sürekli dizi falan izliyordum. O da ayaklarını koyup benimle birlikte diziyi izliyordu. Sonra bu durum dikkatimi çekti; 'Bu, dizi izleyen bir hayvan' dedim" ifadelerini kullandı.

"Tom ve Jerry'yi açıp gösterdim, o anı videoya çekti"

Yaşanan bu renkli anları arkadaşlarına da kanıtladığını belirten Yüksel, son olarak şunları söyledi:

"Daha sonra buradaki bir arkadaşıma söyledim. O da 'Abla, hiç yapar mı öyle şey? Bu sokak hayvanı' dedi. Ben de 'Sevgi nelere kadir! Bak, açayım da göstereyim sana' dedim. Tom ve Jerry'yi açıp gösterdim. O anı videoya çekti, o zaman çok etkilendik."

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirGüncelYaşamYerelDizikediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
10:18
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:36:59. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de şantiyede sahiplenilen yavru kedi Zıpzıp çizgi film izliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android