Jandarma, Eskişehir\'de 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı

Jandarma, Eskişehir'de 30 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda jandarma, cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de hakkında 'Cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Odunpazarı ilçesinde yürütülen faaliyet neticesinde, hakkında 'Cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA
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