Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hancı, USAEM'de uçuş simülatörlerini inceledi - Son Dakika
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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hancı, USAEM'de uçuş simülatörlerini inceledi

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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hancı, USAEM\'de uçuş simülatörlerini inceledi
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Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç ile USAEM'i ziyaret ederek laboratuvarları ve uçuş simülasyon cihazlarını inceledi. Öğrencilere yönelik havacılık projeleriyle kurumlar arası iş birliği olanakları da görüşmede ele alındı.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, yerli ve yabancı askeri pilotlara uçuş sağlığı eğitimlerinin verildiği Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni (USAEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç ile birlikte dünyada sayılı merkezler arasında yer alan USAEM'e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Program kapsamında merkez bünyesindeki laboratuvarları ve uçuş simülasyon cihazlarını yerinde inceleyen heyet, kurumun faaliyetleri ve yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Öğrencilere yönelik havacılık projeleri değerlendirildi

Ziyarette, öğrencilerin havacılık ve uzay bilimlerine ilgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı. Geleceğin bilim insanları ile havacılık profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sunulması hedeflenen görüşmede, kurumlar arası iş birliği imkanları istişare edildi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıHavacılıkGüncelEğitimYerelSon Dakika

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