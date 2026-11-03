Eskişehir Odunpazarı'nda Başkan Kurt, Kurşunlu Külliyesi tahliyesine karşı çıktı - Son Dakika
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Eskişehir Odunpazarı'nda Başkan Kurt, Kurşunlu Külliyesi tahliyesine karşı çıktı

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Eskişehir Odunpazarı\'nda Başkan Kurt, Kurşunlu Külliyesi tahliyesine karşı çıktı
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurşunlu Külliyesi tahliyesine tepki gösterip kararı tanımadıklarını söyledi. Durdurma kararı beklenirken tebligat iletilmesini eleştiren Kurt, 400 sayfalık eser envanterine zarar gelirse hesabını soracaklarını belirtti.

Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesince kullanılan tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin tahliye edilmesi yönündeki karara tepki gösteren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Hiçbir şeyi imzalamayacağız, çünkü bu kararı tanımıyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Kurşunlu Külliyesi'nin tahliyesine ilişkin yaşanan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Kaymakamlık tarafından daha önce İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebine ilişkin kararı bekleninceye kadar tahliyenin durdurulduğu bildirilmesine rağmen, belediye ekiplerine külliyenin boşaltılması yönünde tebligat iletildi. Saat 11.00 itibarıyla tahliyenin tebliğ edilmesi üzerine külliyeye gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, duruma tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

"Bu acele niye"

Alınan kararın kanuna aykırı olduğunu savunan Başkan Kazım Kurt, "Saat 11.00 civarıyla külliyeyi boşaltmamız emrediliyor. Bu tamamen kanuna aykırı bir durumdur. Vakıflar Kanunu'na eklenen madde bize 5 yıl daha kiracı olma hakkını vermiştir. Bu başvurumuz idare mahkemesince dikkate alınmadan bekletilmektedir. Bize iki gün önce yürütmeyi durdurma kararı verilinceye kadar beklenilmesine dendiği halde, iki gün sonra ne değişti. Hangi etkenler ağır bastı. Bir kez daha iktidar hukuka karşı galip geldi. Biz şu anda burada hiçbir şeyi imzalamayacağız, çünkü bu kararı tanımıyoruz, bu karar yanlış bir karardır" ifadelerini kullandı.

"Bir tekine zarar gelirse hesabını sorarız"

Külliye içerisinde yer alan müze ve sanat eserlerinin envanterine dikkat çeken Kurt, "Şu gördüğünüz Odunpazarı Külliyesi'ndeki sanat eserlerinin envanteri; 400 sayfa. 400 sayfalık sanat eserinin geldiği yeri, özelliğini, künyesini belirleyerek envanterimize kayıtlıdır. Bu envantere kayıtlı sanat eserlerinden bir tekine bile bir çizik zarar gelirse bunun hesabını sorarız. 'Hadi üç günde boşaltın' denecek bir yer değildir burası. Burası kapatılacak, çalışanlar işsiz kalacak, esnafın ticari yaşamı sıkıntıya düşecek. Bu kararı, bu uygulamayı esefle kınıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Kazım KurtOdunpazarıEskişehirPolitikaGüncelSon Dakika

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