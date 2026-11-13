Eskişehir'de plakasız motosikletle kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Eskişehir'de plakasız motosikletle kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 TL ceza kesildi

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Eskişehir\'de plakasız motosikletle kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 TL ceza kesildi
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Eskişehir\'de plakasız motosikletle kaçan alkollü sürücüye 539 bin 500 TL ceza kesildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün gece plakasız motosikletle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yakalandığında 1.65 promil alkollü çıktı. Polis otosunu tekmeleyerek zorluk çıkaran sürücüye çeşitli maddelerden toplam 539 bin 500 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de plakasız motosikletle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yakalandığında 1.65 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, bindirildiği polis otosunu tekmeleyerek zorluk çıkardı. Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 539 bin 500 TL para cezası kesildi.

Dün gece Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde ara sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin ihtarına rağmen kaçmaya çalışan sürücü, Çağpınar Sokak üzerinde kıskıvrak durduruldu.

Alkollü sürücü polis aracını tekmeledi

Oldukça alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, ekiplere zorluk çıkardı. Polis otosuna bindirilen sürücü, aracın içerisinden bağırmaya başlayarak aracı tekmeledi. Tekemelerin şiddetiyle polis otosunun sarsıldığı görüldü.

Öte yandan, motosiklette yapılan incelemelerde gidona asılı siyah poşet içerisindeki içecek kutuları ve bir adet bıçak dikkat çekti. Yapılan kontrollerde A.G.V. isimli sürücünün 1.65 promil alkollü olduğu belirlenirken, şahsa trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle çeşitli maddelerden toplam 539 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
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