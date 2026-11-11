Eskişehir'de bakım nedeniyle daralan yolda iki araç çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de bakım nedeniyle daralan yolda iki araç çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de bakım nedeniyle daralan yolda iki araç çarpıştı, 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yol bakımı nedeniyle tek şeride düşen yolda iki otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde yol bakım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda, farklı yönlerden gelen iki aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, caddede süregelen yol bakım çalışmaları sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı noktada, 06 KM 591 plakalı otomobil ile 06 DZN 269 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan D.B. (39), A.D. (45), Ş.B. (29) ve 6 yaşındaki V.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerOdunpazarıEskişehirİnceleme3. SayfaGüncelPolisÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 32 yıldır üretiliyordu Otomotiv devi fişini çekti Tam 32 yıldır üretiliyordu! Otomotiv devi fişini çekti
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
10:15
Arda Güler’in hakeme söyledikleri olay oldu İspanya onu konuşuyor
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:48:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de bakım nedeniyle daralan yolda iki araç çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android