Eskişehir\'de silahlı kavgada yaralanan 1 kişiye ilişkin 3 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün çıkan, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

75. Yıl Mahallesi'ndeki Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 42 yaşındaki A.Ç'nin yaralanmasına ilişkin polis tarafından yakalanan E.T. (22), M.T. (28) ve E.M.U'nun (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.T. ve E.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında A.Ç. sol bacağından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheliler E.T, M.T. ve E.M.U, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.