Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Dursun Özbek\'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'na ziyaret
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. 

A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Kaynak: DHA

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Çobanoğlu Yusuf Çobanoğlu:
    Ahaa bu sezon ki sakın ha uyarı toplantısı da yapılmış bu sezon sonu futbolda sözde şampiyonun yine kim olscağı karara bağlanmış Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor da artık ikinciliğe mücadele edecek 1 0 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Desene 2. ‘Sakın Ha’ sezonu hayırlı olsun. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Vural Mehmet Vural:
    sakın ha sezonu için teşekküre gitmiştir rüzgar gülü tursunnn 1 0 Yanıtla
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