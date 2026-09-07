Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor - Son Dakika
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Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

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Çetin kış şartlarının yaşandığı ve sık sık düşen çığlar nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntıların yaşandığı Van-Bahçesaray kara yolunda yapılması planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tek tüp tünel için etüt ve sondaj çalışmalarına başlandı. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, tünelin hizmete girmesiyle Van-Bahçesaray arasındaki ulaşımın hem mesafe hem de süre açısından kısalacağını söyledi.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 3 bin rakımda bulunan kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle kış aylarında ulaşıma kapatılıyor. Yol, her yıl haziran ayının ilk haftasında yeniden ulaşıma açılırken, kış döneminde Bahçesaraylılar ilçeye ulaşım için Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden alternatif güzergahı kullanıyor. Kış aylarında metrelerce karın yağdığı bölgede ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla tünel projesi için çalışma başlatıldı.

13 KİLOMETRELİK TÜNEL İÇİN SONDAJ YAPILIYOR

Gevaş ve Bahçesaray ilçeleri arasında yapılması planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tek tüp tünelin proje etüt ve sondaj çalışmalarına başlandı. Karayolları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, güzergahın jeolojik ve coğrafi özellikleri inceleniyor. Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından proje hazırlıklarının yapılması ve ihale sürecinin başlatılması bekleniyor. İhale süreci sonrasında ise tünelin yapım çalışmalarına geçilecek.

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

TÜRKMENOĞLU: ULAŞIMDA MESAFE VE SÜRE KISALACAK

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Bahçesaray'ın coğrafi şartları nedeniyle Türkiye'nin ulaşımı en zor ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Bahçesaray'ı 'saklı bahçe' olarak nitelendiren Türkmenoğlu, "Bahçesaray, Türkiye'de en zor ulaşıma sahip ilçelerimizden birisidir. Bunun için biz oraya 'saklı bahçe' diyoruz. Türkiye için de önemli bir ilçe. Buradaki coğrafi şartlardan dolayı zaman zaman ulaşım aksamakta. Hükümetlerimiz döneminde burada Türkiye'nin ilk kar tünelini gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz Karabet Tüneli, Türkiye'nin ilk kar tünelidir" dedi.

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

"İLK ETAPTA TEK TÜP YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çalışmaların başlatıldığını belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"İlk etapta etüt çalışmaları yapılıyor. Bunun için zemin etüdü amacıyla sondaj çalışması gerçekleştiriliyor. Karayolları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri etüt çalışmalarını yürütüyor. Coğrafi şartlar çok zor olduğu için dağlarda ve tepelerde zeminin nerede kum, nerede kaya olduğunu belirlemek amacıyla etüt çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra proje aşamasına geçilecek. Proje ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla tünelin yapımına başlanacak. Bu tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte kara yolundaki hem mesafe hem de saat farkı azalacak ve kesintisiz bir ulaşım sağlanmış olacak. Van ile ulaşımın sağlanabileceği önemli bir kolaylığı inşallah sağlayacağız. Bizler de bunun takipçisiyiz"

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

"TÜNELİN ÇIKIŞI BAHÇESARAY'A YAKIN OLACAK"

Tünelin girişinin Gevaş ilçesine bağlı bir mahalle sınırlarında, çıkışının ise Bahçesaray ilçe girişine yakın bir noktada planlandığını belirten Türkmenoğlu, ilk etapta tek tüp tünel yapılacağını söyledi. Türkmenoğlu, kış aylarında yolun kapanması durumunda Bahçesaray'a ulaşımın Hizan üzerinden sağlandığını hatırlatarak, "Türkiye'nin en kılcal damarındaki, en zor şartlara sahip ilçelerinden biri olan Bahçesaray'ın hayat bulacağı bir noktadayız. Bahçesaray'da kışın ulaşım sıkıntısı olduğunda Hizan yolu kullanılıyor. Bunun için biz Cumhurbaşkanımıza Vanlılar olarak gerçekten müteşekkiriz. Van, kamu yatırımları hususunda Türkiye'de 9'uncu sırada olan bir şehir. Bu da hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye, özellikle Van'a ne kadar önem verdiğinin somut göstergesidir" dedi.

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ğıyasettin barlık ğıyasettin barlık:
    hade hayırlı olsun inşallah kazasız belasız bitirilir 0 0 Yanıtla
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