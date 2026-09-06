Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar

Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0\'dan geri dönüp 3\'te 3 yaptılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Londra derbisinde Chelsea karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleriyle geri dönen Arsenal, ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir Londra derbisine sahne oldu. Arsenal ile Chelsea, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Arsenal, henüz maçın başında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

CHELSEA 2. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Chelsea oldu. Konuk ekip, henüz 2. dakikada yeni transferlerinden Morgan Rogers'ın golüyle Arsenal deplasmanında 1-0 öne geçti.

Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar

HAVERTZ ESKİ TAKIMINA ATTI

Arsenal'in beraberlik golü 25. dakikada geldi. Eski Chelsea futbolcusu Kai Havertz, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar

ODEGAARD GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

İkinci yarıya etkili başlayan Arsenal, 50. dakikada Martin Odegaard'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Chelsea'nin beraberlik arayışlarına izin vermeyen Arsenal, Londra derbisini 2-1 kazanarak geri dönüşe imza attı.

ARSENAL 3'TE 3 YAPTI

Chelsea galibiyetiyle birlikte Arsenal, Premier Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı ve 9 puana ulaştı. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Chelsea ise 6 puanda kaldı. Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Sunderland deplasmanına çıkacak. Chelsea ise sahasında Hull City'yi konuk edecek.

Martin Odegaard, Arsenal FC, Chelsea, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk turizminin kalbi Antalya’ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

21:03
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
20:04
Barcelona’nın acıması yok Rakibi perişan ettiler
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
16:57
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
MHP seçim tarihini de adayını da açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:19:09. #7.13#
SON DAKİKA: Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement