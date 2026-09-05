Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı - Son Dakika
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Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

Türk turizminin kalbi Antalya\'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 24 yılda Antalya’da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Antalya’da 2002 yılında 523 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 2 bin 709’a, 150 bin 955 olan yatak kapasitesinin ise 619 bin 644’e yükseldiğini belirten Ersoy, COP31 hazırlıkları kapsamında yaklaşık 38 kilometrelik yeni yol imalatının tamamlandığını bildirdi.

Türk turizminin kalbi Antalya, tesisleşmeden altyapıya, ulaşımdan kültür yatırımlarına uzanan çalışmalarla uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan merkezlerden biri hâline gelirken şehrin ulaşım ağına kazandırılan yeni yollar da hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya’da düzenlenen yol açılış programına katıldı. Açılışta; AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Atay Uslu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, Serap Yazıcı Özbudun, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Sadullah Güneş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Ömer Bulut, Burak Demiralp ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan de yer aldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, Antalya’ya yapılan yatırımların, hayata geçirilen projelerin ve farklı bakanlıkların ortak vizyonla şehre kazandırdığı eser ve hizmetlerin Antalya’yı uluslararası büyük organizasyonların tercihi olan bir merkez konumuna taşıdığını söyledi.

COP31 9-20 Kasım’da Antalya’da

Bu gelişmenin bir tezahürü olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst düzey karar organı olan 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliği, Emine Erdoğan’ın sosyal liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunların masaya yatırılacağını ifade etti. COP31’in hem Türkiye için hayırlı olmasını hem de sorumluluk sahasındaki sorunlara ilişkin ciddi bir fikir, iletişim ve çözüm masası olarak insanlığa ve dünyaya hizmet etmesini temenni eden Ersoy, Antalya’nın yükselişinde tesisleşmedeki kalite ve kapasite, güçlü altyapı hamleleri ile ulaşım ağının çeşitliliği ve konforunun önemli rol oynadığını vurguladı.

Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

Antalya’ya 24 Yılda 19,2 Milyar Liralık Yatırım

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Antalya’ya çok yönlü bir bakış açısıyla hizmet verdiklerini belirten Bakan Ersoy, “Son 24 yılda Antalya’da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık.” dedi. Bu kapsamda 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nin şehre kazandırıldığını aktaran Ersoy, 66,6 milyon liralık Antalya İbradı Ormana Kültür Merkezi’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 99’a ulaştığını, geçici kabul sürecinin devam ettiğini ve merkezin bu ay içinde hizmete alınmasının planlandığını söyledi. Ersoy ayrıca Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 8 projeye 141 milyon lira destek sağlandığını, 2002-2026 yılları arasında Antalya’da gerçekleştirilen altyapı yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin toplam güncel değerinin ise yaklaşık 18,1 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Turizmin Sürdürülebilirliği için Milyarlarca Liralık Altyapı

Antalya turizminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve deniz kirliliğini önlemek amacıyla gerçekleştirilen atık su arıtma tesisi yatırımlarına da değinen Ersoy, Serik Bölgesi ve Belek Turizm Merkezi’ne hizmet veren Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2021 yılında tamamlanarak hizmete açıldığını, Boğazkent Terfi Merkezi ve terfi çalışmalarının da 2022 yılı sonunda devreye alındığını söyledi. Projenin güncel maliyetinin 4,4 milyar lira olduğunu bildirdi.

Şubat 2023’te yapımına başlanan Antalya Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri’nin Nisan 2024’te tamamlanarak devreye alındığını belirten Ersoy, bu projenin güncel maliyetinin de 3,6 milyar lira olduğunu ifade etti. Kadriye-Belek bölgesindeki turizm yoğunluğu, devam eden yapılaşma ve nüfus artışı nedeniyle ortaya çıkan yeni altyapı ihtiyacına yönelik çalışmalara da başladıklarını aktaran Ersoy, kanalizasyon terfi hatları ile Serik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ilave son çöktürme havuzları ve disk filtre dezenfeksiyon ünitesi yapımının sürdüğünü bildirdi. Çalışmalar tamamlandığında Çandır Paket Arıtma Tesisi’nin devre dışı bırakılacağını ve bölgenin atık sularının Serik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılacağını belirten Ersoy, bu çalışmaların aynı zamanda COP31’e hazırlık sürecinin önemli bir ayağını oluşturduğunu söyledi.

14 Adet 5 Yıldız Kalitesinde Ücretsiz Halk Plajı

Antalya’ya 14 adet 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajı kazandırıldığını da hatırlatan Bakan Ersoy, “En iyisini yaparak insanımıza layık oldukları üst düzey kalite ve konforu sunmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan Geleceğe Miras kapsamında Antalya’nın antik kentlerini gün yüzüne çıkardıklarını ve restore ederek ayağa kaldırdıklarını belirten Ersoy, bu alanların Gece Müzeciliği ve sanat etkinlikleriyle şehrin turizmine, kültür ve sanat hayatına kazandırıldığını söyledi. Ersoy, ciddi bir sosyoekonomik faydaya dönüşen bu uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

Konaklama Tesisi Sayısı 523’ten 2 Bin 709’a Çıktı

Antalya’ya yapılan yatırımların şehrin gelişimine ciddi bir ivme kazandırdığını ve turizmde uluslararası bir markaya dönüşmesini sağladığını belirten Ersoy, 2002 yılında Antalya’da 523 işletme belgeli konaklama tesisi ve 150 bin 955 yatak bulunduğunu hatırlattı. Bugün işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 5 kattan fazla artışla 2 bin 709’a, yatak kapasitesinin ise 4 kattan fazla artışla 619 bin 644’e yükseldiğini açıklayan Ersoy, bu büyümenin yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

4 Ana Arter, 12 Otel Bağlantı Yolu, Yaklaşık 38 Kilometre

Bu ihtiyaçlara cevap verirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla ciddi bir iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Ersoy, COP31 hazırlıkları kapsamında Bakan Murat Kurum ve çalışma arkadaşlarının Antalya için yoğun bir mesai yürüttüklerini söyledi. EXPO alanında devam eden çalışmaların büyük uluslararası organizasyonlar için Antalya’yı öne çıkaracak kapasite ve nitelikte olduğunu ifade eden Ersoy, ulaşım alanında da yaklaşık 38 kilometrelik yeni yol imalatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeni ulaşım yatırımının 4 ana arter yolu ile 12 otel bağlantı yolunu kapsadığını belirten Ersoy, yeni yolların yanı sıra mevcut yol koşulları ve güzergâh özellikleri dikkate alınarak yol iyileştirme, düzenleme ve üstyapı imalatlarının da gerçekleştirildiğini ifade etti. Ersoy, kavşaklardan kaldırımlara ve yol aydınlatmasına kadar yapılan çalışmalarla bütüncül bir ulaşım projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

“COP31 Antalya Markasına Ciddi Bir Değer Katacak”

Antalya’ya kazandırılan projeler ve COP31’in şehirde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Ersoy, konuşmasını COP31’in Antalya markasına ciddi bir değer katacağına inandığını ifade ederek tamamladı.

“COP31 Antalya İçin Çok Büyük Bir Fırsat”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31 dolayısıyla dünyanın dikkatinin Antalya’ya çevrileceğini belirterek organizasyonun şehrin turizmine, ticaretine, ulaşımına ve uluslararası tanınırlığına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Otellerden restoranlara, taksicilerden esnafa kadar Antalya ekonomisinin her kesiminin bu hareketlilikten faydalanacağını ifade eden Kurum, “Buraya gelen her misafir Antalya’nın güzelliğini görecek, misafirperverliğini tanıyacak ve ülkesine döndüğünde Antalya’yı anlatacak. Antalya kazanacak, esnafımız kazanacak, turizmcimiz kazanacak, vatandaşımız kazanacak, Türkiye kazanacak.” dedi.

Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

Belek Turizm Yolu’nda 38 Kilometrelik Çalışma

Antalya’da 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu’nun tamamlandığını açıklayan Bakan Kurum, dört ana arterin baştan sona ele alındığını ve 21 kilometrenin üzerindeki ana arter yolunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi. Yolların genişletildiğini, ilave kavşakların yapıldığını, kaldırım ve bordürlerin yenilendiğini belirten Kurum; aydınlatma sistemlerinin tamamlandığını, çevre güvenlik unsurlarının eklendiğini, yol ve kaldırımlarda gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Belek’te ana arterleri otellere bağlayan 12 ayrı bağlantı yolunda da toplam 16 kilometrelik çalışma yapıldığını aktaran Kurum, her güzergâhın kendi şartlarına göre değerlendirilerek gerekli iyileştirme, düzenleme ve üstyapı imalatlarının tamamlandığını söyledi.

EXPO 2016 Alanı Kalıcı Bir Fuar ve Kongre Merkezine Dönüşüyor

EXPO 2016 alanını baştan sona yeniden ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, 1 milyon metrekarelik alanı yalnızca birkaç günlük bir organizasyon için hazırlanan geçici bir merkez olarak görmediklerini vurguladı. Alanı Antalya’ya uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir fuar, kongre ve etkinlik altyapısına dönüştürdüklerini ifade eden Kurum, çalışmaların “Mavi Bölge” ve “Yeşil Bölge” olmak üzere iki temel bölümde yürütüldüğünü söyledi. Mavi Bölge’nin resmî müzakerelerin yürütüleceği ve uluslararası kuruluşların bir araya geleceği merkez olacağını belirten Kurum, Yeşil Bölge’nin ise iş dünyası, akademi, gençler ve girişimcileri buluşturarak iklim zirvesini toplumla buluşturacağını kaydetti.

Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı

COP31’de 100 Bine Yakın Ziyaretçi Bekleniyor

COP31 kapsamında Antalya’da 100 bine yakın ziyaretçi beklediklerini açıklayan Bakan Kurum, hazırlık çalışmalarının planlanan takvimin önünde ilerlediğini bildirdi. Sahada 1.510 personel ile 334 makine ve ekipmanın görev yaptığını aktaran Kurum, çelik konstrüksiyondan çatıya, cepheden altyapıya, yoldan otoparka, iç mekânlardan peyzaja kadar geniş bir alanda eş zamanlı çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Ana imalatların önemli bölümünün tamamlandığını ifade eden Kurum, “COP zirvesinde dünyaya Antalya’yı, Türkiye’yi ve medeniyetimizi anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız.” dedi. Açılışı gerçekleştirilen yolların Antalya’ya, bölgeye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, süreçte verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Murat Kurum, Antalya, Turizm, COP31, Son Dakika

Son Dakika Antalya Türk turizminin kalbi Antalya'ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı - Son Dakika

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