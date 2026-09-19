İstanbul\'da iki grup sokakta karşılaştı! Bıçaklı kavganın şüphelisi 15 yaşında

İstanbul'da iki grup sokakta karşılaştı! Bıçaklı kavganın şüphelisi 15 yaşındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki grup arasında internet üzerinden çıkan anlaşmazlık, taraflar yüz yüze gelince kavgaya dönüştü. Arbedede 18 yaşındaki M.E.D. ile 17 yaşındaki B.D. bıçakla yaralandı; M.E.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın çete ya da uyuşturucu bağlantısının bulunmadığını tespit etti. Yakalanan 4 şüpheliden bıçağı kullandığı belirlenen 15 yaşındaki E.B.S. tutuklandı, diğer üçü hakkında adli kontrol kararı verildi.
BAĞCILAR'da sosyal medya üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Olay, 18 Eylül Cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede bıçakla yaralama gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı.
Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, olayda M.E.D. (18) ve B.D.'nin (17) bıçaklanarak yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.E.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, B.D.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI
Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü detaylı incelemelerde; olayın herhangi bir çete yapılanması veya uyuşturucu madde alışverişiyle ilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Kavgaya karışan E.B.S. (15) isimli şüphelinin, daha önce sosyal medya üzerinden karşı gruptaki kişilerle tartıştığı, olay günü karşılaşan taraflar arasında çıkan arbedede E.B.S.'nin bıçak kullanarak yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlendi.
BIÇAĞI KULLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.S. (15), Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A. (16) isimli şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.E.B., M.A.A. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren E.B.S. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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