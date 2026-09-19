Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doktorlar dizisinin unutulmaz ikilisi Ela ve Levent, 18 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Yasemin Ergene ile Kutsi, “Tuzlu Kahve” dizisinde bir araya gelirken, yapımcı Polat Yağcı’nın buluşma anına ilişkin “18 yıl sonra alınan intikam” paylaşımı geçmişteki o unutulmaz ayrılığı yeniden gündeme getirdi

Bir döneme damga vuran “Doktorlar” dizisinin unutulmaz ikilisi Ela ve Levent, 18 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Yasemin Ergene ile Kutsi, Star TV’nin salı akşamları ekrana gelen “Tuzlu Kahve” dizisinde bir araya gelirken, yapımcı Polat Yağcı’nın paylaşımındaki “18 yıl sonra alınan intikam” notu dikkat çekti.

18 YIL SONRA AYNI PROJEDE BULUŞTULAR 

“Doktorlar” dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile Doktor Levent’i canlandıran Kutsi, yıllar sonra “Tuzlu Kahve” dizisi için yeniden bir araya geldi. Ergene’nin uzun bir aranın ardından ekranlara döndüğü dizinin kadrosuna Kutsi de dahil oldu.

Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor

İkilinin set üzerindeki ilk buluşması ise sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, o anları “18 yıl sonra alınan intikam” mesajıyla paylaştı.

LEVENT, ELA'YI DÜĞÜN GÜNÜ TERK ETMİŞTİ

Bu “intikam” göndermesinin arkasında ise “Doktorlar”ın hafızalara kazınan ayrılık sahnesi bulunuyor.

Dizide Kutsi’nin canlandırdığı Levent, Ela ile evlenmekten vazgeçmiş ve nikah günü genç doktoru terk etmişti. Levent’in düğün günü aldığı bu karar, dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor

Yıllar geçmesine rağmen o sahne unutulmadı. Hatta Kutsi, 2026 yılında verdiği bir konserde bir hayranının “Ela’yı neden bıraktın?” sorusuyla karşılaştı. Kutsi ise sorunun muhatabının kendisi değil, karakteri Levent olduğunu söyleyerek, o sahne nedeniyle yıllardır tepki gördüğünü ifade etti.

BU KEZ HESAPLAŞMA “TUZLU KAHVE"DE

Şimdi ise yıllar önce nikah masasında yarım kalan hikâyenin oyuncuları, 18 yıl sonra başka bir dizide karşı karşıya geliyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan bir sahnede Ergene, Kutsi'ye tokat atarken, Polat Yağcı’nın “18 yıl sonra alınan intikam” paylaşımı da “Doktorlar”daki o unutulmaz ayrılığa gönderme olarak yorumlandı. 

Doktorlar DizisiYasemin ÖzilhanTuzlu KahvePolat YağcıİntikamKutsiDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti’de iki isim üzerinde duruluyor Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor
Trump, Grönland’da ’kalıcı güvenlik kontrolü’ konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
Düğün dönüşü feci kaza 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı
00:35
Organize suç operasyonunda yeni gelişme 5 şüpheli tutuklandı
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
23:40
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri “Jak Tovim“ yakalandı
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 00:47:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement