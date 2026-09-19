Eşref Amca'dan sevenlerini üzen haber geldi - Son Dakika
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Eşref Amca'dan sevenlerini üzen haber geldi

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İzmir'in Bergama ilçesinde yaklaşık 80 yıldır yöresel kahvaltı hazırlayan 97 yaşındaki Eşref Amca, ilerleyen yaşı nedeniyle dükkanını kapatma kararı aldı. Yavaş hareketleri, samimi tavırları ve yıllardır değişmeyen lezzetleriyle bölge halkının sevgisini kazanan Eşref Amca'nın vedası, müdavimlerini üzdü.

Bergama'nın sevilen isimlerinden Eşref Amca, 80 yıllık kahvaltı dükkanını kapatma kararı aldı.

BERGAMA'NIN SEVİLEN EŞREF AMCASI'NDAN VEDA

İzmir Bergama'da yaşayan 97 yaşındaki Eşref Amca, yıllardır hazırladığı yöresel kahvaltılarla ilçenin sevilen simgelerinden biri haline geldi. Yaklaşık 80 yıldır işlettiği dükkanında vatandaşları ağırlayan Eşref Amca, ilerleyen yaşı nedeniyle işletmesini kapatma kararı aldı. Yıllar boyunca sabahın erken saatlerinde dükkânının başına geçen Eşref Amca, yavaş hareketleri ve sakin tavırlarıyla da müşterilerinin gönlünde özel bir yer edindi.

Eşref Amca'dan sevenlerini üzen haber geldi

MÜDAVİMLERİNİ ÜZEN HABER

Eşref Amca'nın kahvaltı hazırladığı küçük dükkân, yalnızca lezzetleriyle değil, sıcak sohbetleriyle de biliniyordu. Yöresel ürünleri ve kendine has hazırladığı kahvaltıları tatmak isteyen vatandaşlar, yıllar boyunca bu adrese uğradı. Ancak 97 yaşındaki Eşref Amca'nın dükkanını kapatma kararı, onu yakından tanıyan ve yıllardır ziyaret eden müdavimlerini üzdü.

Eşref Amca'dan sevenlerini üzen haber geldi
Kuran-ı KerimBergamaİzmirSon Dakika

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