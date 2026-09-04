Bakan Yardımcısı Turan'dan Terörsüz Türkiye Sürecine Sert Mesaj - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Turan'dan Terörsüz Türkiye Sürecine Sert Mesaj

Bakan Yardımcısı Turan\'dan Terörsüz Türkiye Sürecine Sert Mesaj
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Terörsüz Türkiye sürecinde barışın tek taraflı olamayacağını belirterek, taziye çadırlarının istismar edildiğini söyledi ve herkesi süreci sabote etmemeye çağırdı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Güzel işler oldu fakat barış tek taraflı olmaz. Çanakkale'den, Bayramiç'ten işin taraftarına çağrıda bulunmak istiyorum. Nefsi, egoist, bencil tavırlarla iş yapmak kimseye yakışmaz." dedi.

Çanakkale'de İlçe Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen Bayramiç Tarım Panayırı'nın açılışına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, köy muhtarları ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ) hazırlanan Köy Kampüs Projesi'ne İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak destek verdiklerini ve kentte örnek bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Tarımın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu dile getiren Turan, Türkiye'nin geçen yıl 83,2 milyar dolarlık tarım hasılasıyla dünyanın 7'nci, Avrupa'nın birinci ülkesi konumunda yer aldığını anlattı.

Turan, Türk tarımının büyüyerek yoluna devam ettiğini belirterek, 206 çeşit ürün yetiştirildiğini, 186 ülkeye ihracat yapıldığını kaydetti.

Su israfının önüne geçilmesi ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de kurumlar olarak kapalı sulama sistemleri başta olmak üzere tüm bu konudaki adımları atmak, daha güzel teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Bakın geçenlerde gördünüz, yurt dışındaki bazı yerlerde muazzam seller oldu, barajlar patladı. Hepsinin altında iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar yatıyor. Yani dünya ısınıyor. Sular yer değiştiriyor, karlar, yağmurlar..."

"Her şeyin farkındayız"

Turan, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz yerde hamdolsun iki yıldan beri bu memlekette şehit haberi almıyoruz. Artık bu ülkede terörü konuşmak istemiyoruz. Artık bu ülkede 'Sivas'ın ötesi' diye bir ifade olmasın istiyoruz. Bu ülkenin 86 milyonu kardeş olsun istiyoruz. Bu işleri yaparken büyük riskler alındı. Hep beraber risk aldığımız zaman adımları atıyoruz. Güzel işler oldu fakat barış tek taraflı olmaz. Çanakkale'den, Bayramiç'ten işin taraftarına çağrıda bulunmak istiyorum. Nefsi, egoist, bencil tavırlarla iş yapmak kimseye yakışmaz."

"Geçen hafta üzülerek takip ettik. Taziye çadırları kurdular." diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Taziye varsa ilk gün vardır. Olmadı 3 gün, 7 gün, 40 gün olsun. 3 sene sonra, 5 sene sonra taziye mi olur? Bu istismardan başka bir şey değildir. Türkiye'nin terör kanunları değişmedi. Türkiye'nin mer'i mevzuatı, terör liderlerinin posterlerini arkaya asma imkanı vermez. Ne olur bu milletin sabrını sınamayın. Ne olur yanlış yapmayın. Barış herkesin hassas olduğu bir yerde kıymetlidir. Barış beraberce, kardeşçe yaşama iradesidir. Bunu sabote eden, buna yan bakan, bunu kirleten dil, yanlış yapan dildir."

Bülent Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Silah bırakmak, önce dildeki silahı bırakmakla olur. Lütfen kendinize gelin. Lütfen bu devletin sinir uçlarıyla oynamayın. Bu milletin hassasiyetiyle oynamayın. Bu güzel süreci beraberce sonuçlandıralım. Kaldı ki bir çatışmada ölen birisi varsa zaten devletimiz, askerimiz o ölenin kim olduğunu söylüyor. Bir gün, 3 gün. Eğer 3 yıl sonra söylüyorsa belki de kendi infazlarının bugün meşrulaşması adımlarını anlatıyorlardır demek istiyorum. Her şeyin farkındayız.

Bu millete zarar verecek her adımın da karşısında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sabırlıyız ama sorumsuz değiliz. Tarımın büyümesi de bu tarz sorunların geride kalmasına bağlıdır. Bunlar bitecek ki koşacağız. Ayağımızda yara varken, kanama varken koşma imkanımız sınırlı olur. Önce orayı bantlayacağız. Savaşın, terörün, kavganın olmadığı bir gelecek, en büyük miras evlatlarımız için."

Konuşmasının ardından panayıra destek verenlere plaket takdim eden Turan, daha sonra beraberindekilerle alanı gezdi, üreticilerle sohbet etti.

Açılışa, Yeni Parti Milletvekili İsmet Güneşhan, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Ziraat Odası Başkanı Mesun Şen ile siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Bülent Turan, Bayramiç, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Turan'dan Terörsüz Türkiye Sürecine Sert Mesaj - Son Dakika

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