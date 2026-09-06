Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım - Son Dakika
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Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım

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Şarkıcı Tuğba Ekinci ve sosyal medya fenomeni Ahmet Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında yürütülen müstehcenlik soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan Ekinci ve Yılmaz’ın emniyet, savcılık ve hakimlikte verdikleri ifadeler dosyaya yansırken, Ekinci’nin “Müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ediyordum. Fakat yine de paylaştım” sözleri dikkat çekti.

Müstehcenlik soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı Tuğba Ekinci’nin emniyet, savcılık ve hakimlik ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Ekinci, ifadesinde emekli olduğunu ve aylık 50 bin TL maaş aldığını açıklarken, soruşturma konusu görüntülerle ilgili savunması da dikkat çekti. Ekinci, pembe bikinili videosunun müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ettiğini ancak buna rağmen paylaştığını söyledi. Görüntüde içtiği maddenin ise esrar değil, sigara olduğunu savundu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Yılmaz’ın ifadeleri de dosyaya yansıdı. “Melibendeli” isimli X hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden Yılmaz, soruşturma konusu paylaşımların tamamını kendisinin yaptığını belirterek “Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım” dedi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/2009 sayılı soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformları üzerinden “müstehcenlik” suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden müstehcen içerik yayımladığı değerlendirilen kişilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım gözaltına alındı.

Şüphelilerden Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi kapsamında hakimliğe sevk edilerek tutuklandı. Çağlayan Yıldırım hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın ardından özellikle Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz’ın emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdikleri ifadelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım


TUĞBA EKİNCİ: “EMEKLİYİM, 50 BİN TL MAAŞ ALIYORUM”

Tuğba Ekinci’nin ifadelerinde ekonomik durumuna ilişkin verdiği bilgiler de dikkat çekti. Ekinci, emekli olduğunu ve aylık 50 bin TL maaş aldığını açıkladı.

Ekinci, sosyal medya paylaşımlarından herhangi bir maddi gelir elde etmediğini de savundu. Soruşturma konusu görüntülerin paylaşılmasının herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirten Ekinci, geçimini emekli maaşı ve diğer gelirleriyle sürdürdüğünü ifade etti.

“MÜSTEHCENLİK OLUŞTURABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM”

Tuğba Ekinci, savcılık ifadesinde daha önce kollukta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti. Kendisine gösterilen görüntülerdeki beyaz ve pembe bikinili kişinin kendisi olduğunu kabul eden Ekinci, özellikle pembe bikinili olduğu videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Videoda içtiği maddenin uyuşturucu olmadığını savunan Ekinci, “Pembe bikinili olduğum videodaki içtiğim şey kesinlikle esrar maddesi değildir. Sigaradır.” dedi.

Ekinci daha sonra soruşturmanın en dikkat çeken ifadelerinden birini kullandı:

“Ben bu videoların müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ediyordum. Fakat yine de paylaştım.”

Şarkıcı, söz konusu videoları ailesinden gelen tepkiler üzerine kendi sosyal medya hesabından sildiğini söyledi.

Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım

EMNİYETTE “SPOR YAPIYORDUM” SAVUNMASI

Ekinci’nin emniyet ifadesinde ise Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından tespit edilen ve başka bir sosyal medya hesabından yayılan video ayrıntılı şekilde soruldu.

Görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden Ekinci, videonun tespit edildiği X hesabının kendisine ait olmadığını savundu. Söz konusu videoyu kendi Instagram hesabının “story” bölümünde paylaştığını belirten Ekinci, görüntülerin daha sonra başka hesaplar tarafından kopyalandığını anlattı.

Ekinci, yaptığı paylaşımın ana sayfada sabitlenen bir gönderi olmadığını, “story” olarak adlandırılan anlık bir paylaşım olduğunu belirterek, çektiği ve paylaştığı videonun suç unsuru olduğunu düşünmediğini söyledi.

Videoda evinde spor yaptığını savunan Ekinci, görüntüde bulunan beyaz maddenin de uyuşturucu olmadığını ileri sürdü.

Paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra ailesinin tepki gösterdiğini söyleyen Ekinci, bunun üzerine içeriği kendi hesabından kaldırdığını anlattı. Ekinci ayrıca söz konusu içerikten herhangi bir maddi gelir elde etmediğini öne sürdü.

MAHKEMEDE SUÇLAMAYI REDDETTİ

Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Ekinci, bu kez üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Soruşturma konusu görüntülerin kısa süreli “story” videoları olduğunu belirten Ekinci, videolardan tek tek fotoğraf alınarak müstehcenlik algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Ekinci, mahkemede görüntülerin tamamının izlenmesini talep ederek, “Ben görüntülerde spor yapmaktaydım, teşhircilik yapmak gibi bir amacım yoktur.” dedi.

Paylaşımlardan para kazanmadığını ve görüntülerin yayılmasına aracılık etmediğini de savunan Ekinci, yaşanan süreç nedeniyle annesinin kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Ekinci, bu gerekçeleri de aktararak serbest bırakılmasını talep etti.

Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım

AHMET YILMAZ: “GEÇİMİMİ SOSYAL MEDYADAN SAĞLIYORUM”

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Yılmaz ise emniyet ifadesinde herhangi bir işte çalışmadığını ve geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını anlattı.

Özellikle TikTok üzerinden gelir elde ettiğini belirten Yılmaz, bu gelirler için vergi ödediğini söyledi.

YouTube, Instagram, TikTok ve X platformlarındaki çeşitli hesapların kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz, hesaplarını kendisinin yönettiğini ve kendi adına başka bir kişinin paylaşım yapmadığını ifade etti.

“PAYLAŞIMLARIN TAMAMINI BEN YAPTIM”

Yılmaz’ın savcılık ifadesinde sosyal medya hesaplarına ilişkin açık kabulleri yer aldı.

“Melibende” isimli sosyal medya profilinin kendisine ait olduğunu söyleyen Yılmaz, kendisine gösterilen fotoğrafların da kendisine ait olduğunu kabul etti.

“Melibendeli” rumuzlu X hesabının da kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz’a, hesabın profil bölümünde yer alan “Fantazi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım” şeklindeki ifadenin kendisine ait olup olmadığı soruldu.

Yılmaz, bu ifadenin de kendisine ait olduğunu doğruladı.

Soruşturma konusu paylaşımlarla ilgili ise “Bana göstermiş olduğunuz paylaşımların tamamını ben yaptım.” dedi.

Yılmaz, savcılık ifadesinde paylaşımların müstehcenlik oluşturabileceğini düşünmediğini savundu. Ancak ifadesini “Bu paylaşımlardan ötürü pişmanım.” sözleriyle tamamladı.

ONLYFANS HESABI İÇİN “BAŞKASI ALMASIN DİYE AÇTIM” DEDİ

Ahmet Yılmaz’ın emniyet ifadesinde OnlyFans hesabına ilişkin açıklamaları da dikkat çekti.

Kendisine gösterilen OnlyFans hesabını kendisinin açtığını kabul eden Yılmaz, ancak hesabı aktif olarak kullanmadığını savundu.

Hesabı, kullanıcı adının başka bir kişi tarafından alınmasını engellemek amacıyla açtığını belirten Yılmaz, burada aktif şekilde içerik paylaşmadığını ileri sürdü.

Sosyal medya paylaşımlarındaki amacının takipçileriyle günlük hayatını paylaşmak ve kitlesini korumak olduğunu anlatan Yılmaz, TikTok ve YouTube üzerinden canlı yayın yaptığını söyledi.

Takipçiler tarafından gönderilen hediyelerin uygulamalar tarafından hesabına gelir olarak yatırıldığını belirten Yılmaz, başka bir işi bulunmadığını ve geçimini bu şekilde sağladığını ifade etti.

X HESABINDAKİ PROFİL YAZISINI DA AÇIKLADI

Yılmaz, X hesabındaki “Fantezi sevgime hepiniz hoşgeldiniz aşkım” ifadesinin nedenini de emniyette açıkladı.

Söz konusu ifadenin gerçek hayatıyla ilgisi olmadığını savunan Yılmaz, “hayal gücüne dayalı” çeşitli fotoğraflar paylaştığını ve profil yazısını da bu nedenle kullandığını söyledi.

MAHKEMEDE: “SUÇ OLDUĞUNU BİLSEM PAYLAŞMAZDIM”

Ahmet Yılmaz, hakimlikteki sorgusunda da üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Paylaşımların suç teşkil ettiğini bilmesi halinde bunları yayımlamayacağını söyleyen Yılmaz, geçmişte oyunculuk yaptığını, şu anda ise TikTok ve YouTube üzerinden içerik ürettiğini anlattı.

Yılmaz ve müdafii, soruşturma konusu paylaşımlarda açık cinsel organ görüntüsü bulunmadığını ve müstehcenlik suçunun oluşmadığını savundu.

Yılmaz’ın müdafii, bu gerekçelerle tutuklama talebinin reddedilmesini istedi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kızılcahamam Sulh Ceza Hakimliği, dosyada bulunan görüntüler, paylaşımların niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular bulunduğuna ilişkin değerlendirmesinin ardından Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın’ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

Çağlayan Yıldırım ise paylaşımının yaklaşık 3 yıl önceye ait olması ve içeriğinin değerlendirilmesinin ardından adli kontrol talebiyle sevk edildi. Yıldırım hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci’ye yönelik müstehcenlik operasyonunda ifadeler ortaya çıktı: Biliyordum, yine de paylaştım - Son Dakika

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