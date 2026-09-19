Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu - Son Dakika
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Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

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Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu
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İstanbul merkezli operasyonda, kurdukları paravan çağrı merkezleri ve sahte yatırım reklamlarıyla dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç sağlayan uluslararası dolandırıcılık ağı çökertildi. İşe alımda yalan makinesi kullanan ve kod adlarla çalışan şebekeye yönelik operasyonda, 9'u İsrail vatandaşı olmak üzere 20 farklı ülkeden 201 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin tüm malvarlıklarına ve kripto hesaplarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe indirildi. Türkiye'de kurdukları "paravan çağrı merkezleri" üzerinden sahte yatırım vaatleriyle dünya genelindeki vatandaşları ağına düşüren şebekenin 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Operasyon kapsamında 248 kişi hakkında işlem yapılırken, 9'u İsrail vatandaşı olmak üzere 201 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2026 yılında yürütülen dört ayrı soruşturma, uluslararası dev bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Türkiye’de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi adı altında faaliyet gösteren yapıların; sosyal medya ve internet sitelerinde sahte forex ile kripto yatırım reklamları vererek yabancı ülke vatandaşlarını hedef aldığı saptandı.

Elde edilen bulguların ardından soruşturma; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında genişletildi.

YALAN MAKİNESİ, KOD AD VE SAHTE HAYAT HİKAYELERİ

MASAK raporları, emniyetin mali analizleri ve MİT’in saha araştırmaları sonucunda İsrail vatandaşı kişilerce yönetildiği belirlenen örgütün çalışma yöntemleri de detaylandırıldı:

  • Sıkı güvenlik ve yalan makinesi: Çok sayıda dil bilen kişilerin "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla işe alındığı, çalışanların işe başlamadan önce yalan makinesinden geçirildiği, çağrı merkezlerine telefon sokmalarının ve ofis içerisinde İbranice konuşmalarının kesinlikle yasaklandığı belirlendi.
  • Sahte profil ve kod adlar: Bir haftalık eğitime tabi tutulan çalışanlara kod adları verildiği ve mağdurları ikna edebilmek adına sahte hayat hikayeleri kurgulamalarının istendiği aktarıldı.
  • Vardiyalı küresel çalışma: Örgütün, hedef alınan ülkelerin yerel saat dilimlerine göre vardiyalı sistemle çalıştığı tespit edildi.

SAHTE KÂR GÖSTERİP SİSTEMİ KİLİTLEDİLER

Şebekenin mağdurları ağa düşürme yöntemi ise adım adım şöyle işledi:

  • Reklamlara başvuran kişilerin bilgileri CRM sistemine düşürüldü ve mağdurun konuştuğu dile göre görevlendirilen çalışanlar telefona yönlendirildi.
  • Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi sistemlerin isimleri kullanılarak düşük miktarlı "kayıt ücreti" ile ilk giriş sağlandı.
  • Deneyimli çalışanların devreye girmesiyle mağdurlar, yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına büyük tutarlar yatırmaya ikna edildi.
  • Ekranda sahte kâr gösterilerek daha fazla para yatırmaları sağlandı.
  • Parasını çekmek isteyenlerin hesapları bloke edilerek "vergi" veya "bloke kaldırma ücreti" adı altında tekrar para talep edildi; ardından iletişim tamamen kesildi.

20 FARKLI ÜLKEDEN 45 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 201 kişinin uyruk incelemesinde, 20 farklı ülkeden 45 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu saptandı. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas’tan 2'şer; Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş’ten 1'er kişi yer aldı. İsrail uyruklu şüphelilerin isimlerinin Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu açıklandı.

29 ŞİRKETE AİT ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul ve Muğla’da 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlar sonucunda şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DolandırıcılıkİstanbulİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kubilay Gencturk Kubilay Gencturk:
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