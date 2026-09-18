Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı - Son Dakika
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Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı

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Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta fiyat oluşumu ve piyasa işleyişini incelemek için harekete geçti. Ordu ve Giresun'daki 4 ticaret borsasına müfettiş görevlendirilirken, rekabeti bozucu uygulamaların tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Fındık piyasasına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, üretici ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla bölgedeki ticaret borsalarında denetim sürecine geçti.

FINDIK PİYASASI MERCEK ALTINA ALINDI

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan fındıkta fiyat hareketleri ve piyasa uygulamaları yakından takip edilmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, özellikle hasat dönemlerinde yoğunlaşan fındık ticaretindeki gelişmeleri incelemek amacıyla Ordu ve Giresun'da denetim başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fındık piyasasının sağlıklı şekilde işlemesi ve piyasa koşullarının korunması amacıyla müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

4 TİCARET BORSASINDA İNCELEME

Denetim kapsamında Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarında gerçekleştirilen işlemler incelenecek. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, söz konusu borsalardaki işlemlerle ilgili denetim ve inceleme çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerde, fındık piyasasındaki fiyat oluşumu, ticari uygulamalar ve rekabet koşulları değerlendirilecek.

Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı

REKABETİ BOZANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı, incelemeler sonucunda piyasadaki dengeleri bozabilecek uygulamalara karşı gerekli adımların atılacağını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, piyasada darlık oluşturan, serbest rekabeti engelleyen veya tüketicilerin ürünlere erişimini zorlaştıran faaliyetlerin tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. Denetimlerin yalnızca fiyat hareketlerini değil, aynı zamanda piyasanın genel işleyişini de kapsadığı belirtildi.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ HAKLARI KORUNACAK

Fındık üretiminin yoğun olduğu Karadeniz bölgesinde yürütülen çalışmalarla, üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve piyasalarda sağlıklı rekabet ortamının devam etmesi için denetimlerin süreceğini bildirdi.

Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı
Ticaret BakanlığıGiresunTürkiyeEkonomiGüncelTarımOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    25 yıl sonramı aklınız başınıza geliyo .. neden sadece fındık ... diğer üreticilerin günahı ne ?? 4 1 Yanıtla
  • varol4755@gmail.com [email protected]:
    Dahada düşmez inşallah. Neye el atsalar eskisinide arar olduk. 3 0 Yanıtla
  • bayrakkenan@gmail.com [email protected]:
    Biz denetlemeye geliyruk haa tüccarlar,,, naaapaysiniz ?? 1 0 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    yalan memlekette helal süt içen yok mu? 0 0 Yanıtla
  • yilmazcan090979@gmail.com [email protected]:
    bütün tüccar ve alıcılar açıklanan taban fiyatı tavan fiyatı olarak görüyor. sadece fındık için değil bütün mahsuller için taban fiyatı altında alım yapmaları genel anlamda engellenmeli. denetlenmeli. 0 0 Yanıtla
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