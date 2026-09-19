Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

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Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11\'leri
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Papara Park'taki mücadelede lider Galatasaray zirvedeki yerini korumak isterken, Thomas Reis yönetimindeki ilk maçına çıkacak Trabzonspor galibiyet hedefliyor. İki takımın da önemli eksiklerle çıkacağı karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Trabzon'da oynanacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ZİRVEDE, TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray, ardından oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak 13 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.  Trabzonspor ise geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puanda kaldı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında Galatasaray karşısında 3 puan arayacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavili ekipte zorlu karşılaşma öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak henüz tam hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un da Galatasaray karşısında forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU YOK

Sarı-kırmızılılarda ise Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan Trabzonspor maçının kamp kadrosunda yer almadı. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Osimhen ve Lemina'nın tedavileri devam ederken, Singo'nun da iyileşme süreci sürüyor. Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da kafileye dahil edilmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz

GALATASARAY HÜCUMDA ZİRVEDE

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 13 gol atarak ligin en skorer takımı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı tüm maçlarda gol bulmayı başarırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

OKAN BURUK'UN TRABZONSPOR KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü olarak Trabzonspor'a karşı çıktığı maçlarda başarılı bir grafik yakaladı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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SON DAKİKA: Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
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