Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de eşi Kaygusuz Filiz tarafından döverek öldürülen 2 çocuk annesi Didar Filiz'in ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı. Eşinin başına piknik tüple vurarak öldüren Filiz tutuklanırken, gözaltındaki 3 akrabası ise serbest bırakıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kaygusuz Filiz'in (24) döverek öldürdüğü 2 çocuk annesi Didar Filiz'in (20) ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı.
Olay, 17 Eylül gecesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi Kaygusuz Filiz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 6 aylık hamile Didar Filiz feci şekilde dövüldü. Yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına piknik tüplü vurulması sonucu ağır yaralanan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İkiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkan Filiz'in cenazesi otopsinin ardından Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Olayla ilgili olarak Kaygusuz Filiz ile 3 akrabası gözaltına alındı. Kaygusuz Filiz, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Filiz'in 3 akrabası ise serbest bırakıldı.
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