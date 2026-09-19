Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor

Fenerbahçe'de eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u yeniden aynı masaya getirecek bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, iki ismin Maltepe projesi kapsamında görüşmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A DAVET

Haberde yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u telefonla arayarak kulüp binasına davet edecek. Görüşmede, Ali Koç'un Maltepe projesinde ne ölçüde yer alacağı ve projeye nasıl katkı sağlayabileceği değerlendirilecek.

HAKAN SAFİ DETAYI

Ali Koç'un vereceği yanıtın ardından iş insanı Hakan Safi'nin de projeye dahil edilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde projenin Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'nin yer alacağı üçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.