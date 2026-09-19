Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkan Ali Koç'un Maltepe projesi için görüşme yapacağı iddia edildi. Yıldırım'ın Ali Koç'u kulüp binasına davet ederek projedeki rolünü konuşacağı, görüşmenin ardından Hakan Safi'nin de sürece dahil edilmesinin değerlendirileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u yeniden aynı masaya getirecek bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, iki ismin Maltepe projesi kapsamında görüşmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A DAVET

Haberde yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u telefonla arayarak kulüp binasına davet edecek. Görüşmede, Ali Koç'un Maltepe projesinde ne ölçüde yer alacağı ve projeye nasıl katkı sağlayabileceği değerlendirilecek.

HAKAN SAFİ DETAYI

Ali Koç'un vereceği yanıtın ardından iş insanı Hakan Safi'nin de projeye dahil edilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde projenin Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'nin yer alacağı üçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

Aziz YıldırımFenerbahçeHakan SafiMaltepeAli KoçSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Baycan Demirdas Baycan Demirdas:
    birleşme olmadan başarılar gelmez çok geç kalınmış bu kulüp neden birleşemiyor anlamıyorum 0 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    İkiside başarısız 0 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Meneri yolma operasyonu.... 0 0 Yanıtla
  • M. Ercan TÜZER M. Ercan TÜZER:
    Birlikten kuvvet doğar! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor - Son Dakika
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