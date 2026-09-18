Okan Buruk iki ismin üstünü çizdi

Galatasaray'da ara transfer öncesi ayrılık hazırlığı başladı. Sarı-kırmızılı ekipte iki deneyimli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

CİMBOM'DA ARA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı 13 puanla lider tamamlayan Galatasaray, sezon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna 5 yeni oyuncu kattı. Galatasaray, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, Deniz Gül ve El Chaidelle Bitshiabu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. Yeni takviyeler sonrası takımda forma rekabeti artarken, teknik heyetin planları dışında kalan bazı isimlerle yolların ayrılması gündeme geldi.

OKAN BURUK'UN RAPORU DOĞRULTUSUNDA İKİ İSİM GÜNDEMDE

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda fazla düşünmediği iki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Bu isimlerin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Kaan Ayhan olduğu belirtildi. Deneyimli futbolcuların sezonun ilk bölümünde sınırlı süre alması, ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın yıldız transferlerinden İlkay Gündoğan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 2 karşılaşmada görev aldı. 35 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda toplam 11 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

KAAN AYHAN'IN SÜRESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan da sezonun ilk bölümünde sınırlı süre alan isimlerden biri oldu. Tecrübeli savunmacı, bu sezon yalnızca 1 maçta forma giydi ve sahada 1 dakika kaldı. Kaan Ayhan'ın sarı-kırmızılılarla mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

GALATASARAY'DA KADRO PLANLAMASI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde hem kadroya yapılacak takviyeler hem de ayrılacak oyuncular konusunda çalışmalarını sürdürüyor.