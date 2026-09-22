Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama

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Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki lise yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından kapsamlı tahkikat başlatıldığını ve 3 Bakanlık müfettişinin Manisa'ya gönderildiğini açıkladı. Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek çalışmaları başlatılırken, okulda bugün eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığını, 3 Bakanlık müfettişinin Manisa'ya gönderildiğini ve okulda bugün eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

MEB'DEN SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, yaşanan olayın eğitim camiasını ve kamuoyunu derinden üzdüğünü belirterek saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri, sağlık görevlileri ve ilgili tüm devlet birimlerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama

KAPSAMLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

MEB, okulun dışında meydana gelen olayın ardından sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

Gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından koordineli şekilde yürütüldüğünü belirten Bakanlık, olayla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatıldığını duyurdu.

3 BAKANLIK MÜFETTİŞİ MANİSA'YA GÖNDERİLDİ

Açıklamada, Manisa'daki il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikata ilave olarak 3 Bakanlık müfettişinin daha görevlendirildiği belirtildi.

Müfettişlerin olayı tüm yönleriyle incelemek üzere derhal Manisa'ya gönderildiği ifade edildi.

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Bakanlık, olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin de sahada çalışmaya başladığını açıkladı. Ekiplerin, yaşanan olaydan etkilenenlere yönelik rehabilitasyon faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

MEB'in aldığı kararla İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Bakanlık, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü ve ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

YARALILARA ACİL ŞİFA DİLEDİ

Açıklamanın sonunda hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılara acil şifa dilenirken, yakınlarına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Olayın ilk anından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuz hâline geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
Milli Eğitim BakanlığıTurgutluTurgutluManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Tolga Yildirim Tolga Yildirim:
    bekçileriniz nerde bekçileriniz bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız bırakın bu boşş vaatleri aynı yalanlarınızı bu mıllet artık yemiyor onu yapacaz bunu yapacaz sizin gozunuzde bizim ogretmen ve cocuklarımızın bır degerı yok bunu artık anladık 16 8 Yanıtla
    adem öztürk adem öztürk:
    boş boş konuşma, bekçi her çocuğun üstünü mü arasın. bekçiyi süperman mı sandın sen. anasının babasının yetiştiremediğini hemen orayı burayı suçlayacak yer arama. algı yapma... 11 7
    VillaUmut VillaUmut:
    Adem bey bekçi mekçi işin lafta olan kısmı zaten. Ne anlatılmak istendiğini iyi anlayın. Dümdüz yaşıyorsunuz bir de insanlara boş diyorsunuz. Analitik düşünce yok herhangi bir sosyal felsefeniz de yok, ama yargı dağıtın. Ne güzel iş :) 2 1
  • poyraz can poyraz can:
    hangi bakanlık 13 5 Yanıtla
  • mkuyuk49 mkuyuk49:
    sizin için bu kadar basit 7 3 Yanıtla
    adem öztürk adem öztürk:
    ne olmasını istiyordun. senin için nasıl? 0 2
  • Büşra çevik Büşra çevik:
    silahları nasıl bu kadar kolay buluyorlar,can güvenliğimiz kalmadı artık. 7 0 Yanıtla
  • suleyman21_@hotmail.com [email protected]:
    geçmiş olsun Rabbim acil şifalar versin gençleri aileleri takip etmek zorunda 4 2 Yanıtla
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