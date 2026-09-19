Karadağ'da ölü bulunan Ege Karaaslan'ın ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek - Son Dakika
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Karadağ'da ölü bulunan Ege Karaaslan'ın ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

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Karadağ\'da ölü bulunan Ege Karaaslan\'ın ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek
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Manisa'da yaşayan Ege Karaaslan (26), tatil için Karadağ'daki arkadaşının yanına gitti; 13 Eylül'de kaldığı evde ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek; Karaaslan, 11 Ekim 2024'te motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası almıştı.

MANİSA'da yaşayan Ege Karaaslan (26), tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Manisalı Ege Karaaslan, tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Karaaslan, 13 Eylül günü kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ege Karaaslan'ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği bildirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenen Karaaslan'ın cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

Ege Karaaslan, 11 Ekim 2024'te otomobiliyle motokurye Hasan Emre'ye (27) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olmuştu. Emre'nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025'te Yargıtay'a taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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