Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler\'e Zlatan\'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, performansıyla dünya futbolunun önemli isimlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İsveç futbolunun efsanesi Zlatan Ibrahimovic, milli futbolcu için "Dünyanın en iyi 10 numarası ve dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

Arda Güler için bu kez Zlatan Ibrahimovic'ten dikkat çeken sözler geldi. İsveçli futbol efsanesi, genç yıldızın yeteneklerini överken Mourinho'nun Arda'ya daha fazla sorumluluk vermesi gerektiğini söyledi.

ZLATAN'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Real Madrid formasıyla yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Arda Güler, performansıyla futbol dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Milli futbolcu için son yorum, dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. İsveçli eski golcü, kendisine yöneltilen "Sezon başladığından beri hangi orta saha oyuncusu seni en çok etkiledi?" sorusuna Arda Güler yanıtını verdi. Zlatan, genç futbolcu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler. Ne oyuncu ama. Onun şu anda dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylersem abarttığımı düşünmüyorum ve ondan daha iyi olduğu söylenebilecek çok az kişi var."

Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip

"DOĞAL BİR 10 NUMARA"

Arda Güler'in oyun tarzına dikkat çeken Ibrahimovic, genç yıldızın günümüz futbolunda az bulunan özelliklere sahip olduğunu belirtti. Zlatan, "Topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını severim. O, günümüz futbolunda doğal bir 10 numara" dedi. İsveçli futbol adamı, Arda'nın oyun stilini Mesut Özil, Diego Maradona, Lionel Messi, Francesco Totti ve Juan Mata gibi yaratıcı oyuncularla kıyasladı.

Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU OLMA POTANSİYELİ VAR"

Arda Güler'in yeteneğine vurgu yapan Zlatan Ibrahimovic, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili de iddialı konuştu. Ibrahimovic, "Arda'nın bir 10 numaranın eskiden gördüğümüz o nitelikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor. Bana göre o, dünyanın en iyi 10 numarası ve dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'YA ARDA GÜLER MESAJI

Zlatan, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç oyuncular konusunda dikkatli davrandığını ancak Arda'nın yeteneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ibrahimovic, "Mourinho'yu anlıyorum. Kaliteli bir kadrosu var ve her kararının bir nedeni oluyor. Ama Arda Güler gibi bir oyuncu olduğunda, sahada sana verdiklerini de takdir etmek zorundasın." dedi. Arda'nın kısa süre içinde oyunun gidişatını değiştirebilen özel bir futbolcu olduğunu belirten Zlatan, genç oyuncuların güven kazanmasının önemine dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 6 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç yıldızın Real Madrid ile sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip
Zlatan IbrahimovicMilli TakımReal MadridArda GülerİsveçDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    fazla abartılıyor bence yav o kadar izledim tamam iyi oyuncu klas oyuncu ama dünyanın en iyi beş 10 numarasına asla giremez şuan. 0 1 Yanıtla
    necati çolak necati çolak:
    Tüm futbol adamları bilmiyor da sen mi biliyorsun billurum 0 0
  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Kafan almıyormu adam o potansiyele sahip olabilir diyor şuanda öyle demiyor zaten 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Floransa’nın dünyaca ünlü galerisini su bastı Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı
Beşiktaş’a gol atan Abdallah’ın piyasa değeri görenleri şaşırttı Beşiktaş'a gol atan Abdallah'ın piyasa değeri görenleri şaşırttı
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
39 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var 39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi 5-0’lık dev skor Zeki Çelik ve Dusan Tadic karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı
Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı
2. Lig ekibi Torreense’den Avrupa Ligi’nde tarihi zafer 2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı
21:28
Otel penceresinden dehşet anları Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
Otel penceresinden dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı
21:21
İstanbul’da bina çöktü Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
20:58
Özel’den vatandaşa ağza alınmayacak sözler Ortalık bir anda buz kesti
Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
20:51
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isim hakkında tutuklama talebi
20:42
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim Berat Albayrak şehre geldi
Büyük heyecan öncesi sürpriz isim! Berat Albayrak şehre geldi
20:19
Atina’nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
Atina'nın gövde gösterisi fiyaskoyla sonuçlandı: Tatbikatta çıkarma yapan Yunan askerleri denizin dibini boyladı
20:19
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı Binlerce polisi ilgilendiren konut projesi başlıyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı! Binlerce polisi ilgilendiren konut projesi başlıyor
20:03
Vatandaşın teklifi Özgür Özel’i kızdırdı: Tövbe tövbe
Vatandaşın teklifi Özgür Özel'i kızdırdı: Tövbe tövbe
19:21
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu’nun karşısına 6 rakip çıkıyor
CHP’de kurultay kulisleri hareketlendi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına 6 rakip çıkıyor
18:55
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
HSK İkinci Dairesi, savcı Türkşad Kunthan Uçuk’u görevden uzaklaştırdı
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 21:57:31. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'e Zlatan'dan olay övgü: Dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement