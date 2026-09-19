Tahrik edildi, dayanamadı! Tek yumrukla yere serdi - Son Dakika
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Tahrik edildi, dayanamadı! Tek yumrukla yere serdi

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Millwall-West Ham derbisi öncesinde taraftarlar arasında gergin anlar yaşandı. Bir West Ham taraftarının tahriklerinin ardından çıkan tartışmada Millwall taraftarı rakibini tek yumrukla yere düşürdü. Derbi öncesi İngiliz polisi güvenlik önlemlerini artırmıştı.

14 yıl sonra yeniden oynanan Millwall-West Ham derbisi öncesinde tansiyon yükseldi. Tarihi rekabeti ve geçmişte yaşanan taraftar olaylarıyla bilinen iki takımın taraftarları arasında karşılaşma öncesinde gerilim yaşandı.

POLİS ÖNLEM ALMIŞTI

Derbi öncesinde İngiliz polisi geniş güvenlik önlemleri almış, belirlenen bölgelerde S35 yetkisi uygulamaya konulmuştu.

İddiaya göre West Ham taraftarlarının Millwall taraftarlarıyla karşı karşıya gelmek için organize olduğu bir noktada gerginlik çıktı. Bazı Millwall taraftarlarının da gözaltına alındığı bildirildi.

TEK YUMRUKLA YERE DÜŞTÜ

Yaşanan olaylardan birinde, kendisini tahrik eden West Ham taraftarına karşılık veren bir Millwall taraftarının attığı tek yumrukla rakibini yere düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, derbi öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi.

Hamster CoinİngiltereSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Tahrik edildi, dayanamadı! Tek yumrukla yere serdi - Son Dakika
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