Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapacak.

TRABZONSPOR'DA PRİM RAKAMI MAÇ TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Bordo-mavili yönetimin, Galatasaray karşılaşması öncesinde futbolcular için özel bir prim paketi hazırladığı belirtildi. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin hazırladığı ödülün, maç öncesi yapılacak toplantıda oyunculara duyurulacağı ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin, alınacak galibiyetle birlikte takımın motivasyonunu yükseltmeyi hedeflediği aktarıldı.

GALATASARAY'DA 1 MİLYON EURO'LUK PRİM

Sarı-kırmızılılarda ise kritik mücadele öncesi prim kararı netleşti. Başkan Dursun Özbek yönetiminin, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyet halinde toplam 1 milyon euro'luk prim dağıtma kararı aldığı belirtildi. Galatasaray yönetiminin, takımın son 4 lig maçındaki galibiyet serisinin ardından zorlu deplasman için de özel bir ödül planladığı ifade edildi.