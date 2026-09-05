Diyarbakır'da sağlık personeli servisine saldırı, otobüsün takip anları kamerada - Son Dakika
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Diyarbakır'da sağlık personeli servisine saldırı, otobüsün takip anları kamerada

Diyarbakır\'da sağlık personeli servisine saldırı, otobüsün takip anları kamerada
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Diyarbakır Yenişehir'de Dicle Üniversitesi sağlık personelini taşıyan servisin önü, sabah saatlerinde bir otomobilin sürtmesi sonucu kesildi. Şahıslar, otobüsün camlarını yumruklayıp araca binerek uzun süre takip etti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesen grup, camları yumruklayıp uzun süre takip etme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 31 Ağustos'ta çoğunluğu sağlık çalışanı olan Dicle Üniversitesi personelini taşıyan servisin önü, sabah 07.45 sıralarında ilçenin Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde, iddiaya göre, otobüsün otomobile sürtmesi sonucu kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Şahıslar, camları yumruklayıp saldırmaya başladı. Otobüs şoförü, kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Şahıslar, saha sonra otomobile binip uzun süre takip edip tekrar yolu kesip saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şahsın cama vurma anları, daha sonra otomobile binip takip etmeleri ve kadınların korktukları anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da sağlık personeli servisine saldırı, otobüsün takip anları kamerada - Son Dakika

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