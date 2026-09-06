Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı - Son Dakika
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Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı

Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kala organizasyonda mücadele edecek en değerli 10 numaralar belli oldu. Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, 90 milyon euroluk piyasa değeriyle 7. sıraya yerleşerek Martin Odegaard, Phil Foden, Dani Olmo ve Bruno Fernandes gibi yıldızları geride bıraktı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu hafta içinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Dev organizasyon öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek en değerli 10 numaralar sıralandı. Listede Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in konumu dikkat çekti.

ARDA GÜLER 90 MİLYON EURO

Arda Güler, 90 milyon euroluk piyasa değeriyle listenin 7. sırasında kendisine yer buldu. Milli yıldız böylece Phil Foden, Martin Odegaard, Dani Olmo, Eberechi Eze ve Bruno Fernandes gibi önemli isimlerin üzerinde yer aldı. Arda ile aynı piyasa değerine sahip Manchester City'nin Fransız yıldızı Rayan Cherki ise 6. sırada gösterildi.

Helal olsun sana Arda Güler! <a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> yıldızlarını solladı

ZİRVENİN SAHİBİ JUDE BELLINGHAM

Listenin ilk sırasında Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham bulunuyor. İngiliz yıldızın piyasa değeri 160 milyon euro olarak gösterildi.

Bellingham'ı 100'er milyon euroluk değerleriyle Fermin Lopez, Jamal Musiala, Florian Wirtz ve Dominik Szoboszlai takip etti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN DEĞERLİ 10 NUMARALARI

  • Jude Bellingham | Real Madrid | 160 milyon euro
  • Fermin Lopez | Barcelona | 100 milyon euro
  • Jamal Musiala | Bayern Münih | 100 milyon euro
  • Florian Wirtz | Liverpool | 100 milyon euro
  • Dominik Szoboszlai | Liverpool | 100 milyon euro
  • Rayan Cherki | Manchester City | 90 milyon euro
  • Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon euro
  • Nico Paz | Como | 80 milyon euro
  • Phil Foden | Manchester City | 70 milyon euro
  • Martin Odegaard | Arsenal | 70 milyon euro
  • Eberechi Eze | Arsenal | 65 milyon euro
  • Johan Manzambi | Aston Villa | 65 milyon euro
  • Dani Olmo | Barcelona | 60 milyon euro
  • Lennart Karl | Bayern Münih | 60 milyon euro
  • Ismael Saibari | Bayern Münih | 55 milyon euro
  • Martin Baturina | Como | 45 milyon euro
  • Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 40 milyon euro
  • Rodrigo Mora | Roma | 35 milyon euro
  • Bilal El Khannouss | Stuttgart | 35 milyon euro
  • Bruno Fernandes | Manchester United | 35 milyon euro

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Arda Güler'in 90 milyon euroluk değeri, milli futbolcuyu listenin en üst sıralarına taşıdı. Real Madrid'in genç yıldızı, özellikle Phil Foden, Martin Odegaard ve Dani Olmo gibi Avrupa futbolunun önde gelen isimlerinin üzerinde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bruno Fernandes, Martin Odegaard, Real Madrid, Arda Güler, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Değeri 1 TL 0 1 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    osimen yokmu ş.liginde. 0 1 Yanıtla
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