Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var - Son Dakika
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Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var

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Eskişehir\'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
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Asayiş ekipleri, kent merkezinde bulunduğunu tespit ettikleri Yıldırım Aykutluğ'u (52) yakaladı. İncelemede, Aykutluğ hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2017'de 'kasten öldürme' suçundan verilmiş 25 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıldır arandığı belirlendi. Aykutluğ, sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yargılandığı dava nedeniyle hakkında 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Yıldırım Aykutluğ (52), 9 yıl sonra Eskişehir'de yakalandı.

KENT MERKEZİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 3 farklı yakalama kararı bulunan Yıldırım Aykutluğ'un kent merkezinde olduğunu belirledi. Yapılan çalışmayla Aykutluğ yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aykutluğ'un, 2017 yılında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 9 yıldır arandığı belirlendi.

HAKKINDA 3 AYRI YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Ayrıca 2017 yılında 4 kardeşi tarafından öldürülen Özlem Aykutluğ'un eşi olan Yıldırım Aykutluğ'un, bu dava nedeniyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'ifadeye yönelik' arandığı tespit edildi. Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce de tutuklu ve hükümlünün kaçması suçundan arandığı anlaşıldı.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    9 yıldır aranıyomuşş.. peki 25 yıldır ülkenin bu idarelerini kim yönetiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var - Son Dakika
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