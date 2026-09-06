Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
Fenerbahçe, Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbinin ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım'ın karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmediğini açıkladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iddiaların ardından resmi bir bilgilendirme yaparak Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına inmediğini duyurdu.
"SOYUNMA ODASINA İNMEMİŞTİR"
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam oynanan Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşmasının ardından Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın soyunma odasına indiğine ilişkin bazı paylaşımlar üzerine bilgi verme gereği doğmuştur. Başkanımız, karşılaşmanın ardından soyunma odasına inmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İDDİALARA NOKTAYI KOYDULAR
Fenerbahçe böylece Beşiktaş derbisinin ardından Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği yönündeki iddiaları resmen yalanlamış oldu.
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